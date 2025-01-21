إحالة 10 تجار مخدرات للمحاكمة الجنائية العاجلة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة 10 تجار مواد مخدرة بتهمة حيازة كميات من المواد المخدرة بمنطقة عرب غنيم بحلوان للمحاكمة الجنائية العاجلة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على 10 تجار مواد مخدرة بنطاق منطقة عرب غنيم بحلوان جنوب المحافظة.

حيث وردت معلومات لوحدة مباحث حلوان أكدتها التحريات أفادت بقيام بعض الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة عرب غنيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور شكلت أجهزة المباحث فريق بإشراف المقدم محمد مجدي رئيس مباحث حلوان لضبط المتهمين.

ونجحت مأموريات أمنية من مباحث حلوان في ضبط 10 تجار في المواد المخدرة لبعضهم معلومات جنائية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.