الدفاع الإسرائيلي: وجهنا الجيش للعمل بقوة لحماية المستوطنات والمستوطنين بالضفة

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه وجه الجيش بالعمل بقوة لحماية المستوطنات والمستوطنين بالضفة.

وقال إن الضفة الغربية هي الساحة الوحيدة المفتوحة اليوم التي تحدث فيها اشتباكات.

وأضاف أن التهديد الذي يواجه الاستيطان والمستوطنين في الضفة وعلى طول خط التماس يتفاقم.

وتتواصل التوترات في الضفة الغربية المحتلة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته بدأت عملية في جنين وأطلق عليها جيش الاحتلال اسم عملية "السور الحديدي".

وأفادت تقارير صحفية بوصول تعزيزات عسكرية إسرائيلية باتجاه المدينة التي تقع شمال الضفة، وأعلنت الصحة الفلسطينية عن سقوط قتيل جراء القصف الإسرائيلي على جنين.