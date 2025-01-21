أخبار التكنولوجيا| ساعة مميزة من أوبو ضد الصدأ والصدمات.. سامسونج تستعد لغزو الأسواق بأول هاتف ذكي ثلاثي الطي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

ببطارية جبارة .. ساعة مميزة من أوبو ضد الصدأ والصدمات



تستعد شركة OPPO لإطلاق سلسلة ساعات Watch X2 الجديدة في فبراير 2025، على الأرجح إلى جانب هاتف Oppo Find N5 القابل للطي.

وكشفت قائمة حديثة على شهادات TENAA عن تفاصيل حول الساعة الذكية، التي من المتوقع أن تقدم ميزات متقدمة وتنافس الساعات الذكية المتميزة مثل سلسلة Galaxy Watch من Samsung وسلسلة Apple Watch

سامسونج تستعد لغزو الأسواق بأول هاتف ذكي ثلاثي الطي

يبدو أن سامسونج مستعدة لإطلاق أول هاتف ذكي ثلاثي الطي على الإطلاق يمكن إطلاق هذا الجهاز الذي طال انتظاره في الربع الثالث من عام 2025. يتناسب هذا الإطار الزمني تمامًا مع دورة الإصدار المعتادة لشركة سامسونج للأجهزة القابلة للطي، مما يعني أن الهاتف ثلاثي الطي يمكن إطلاقه جنبًا إلى جنب مع Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7.



بقدرات لم يسبق لها مثيل.. أبل تعتزم إطلاق جهاز iPad Air جديد

قامت شركة Apple بتحديث جهاز iPad Air الخاص بها، والمتوقع أن يأتي بشريحة M2 من Apple.

ووفقا للتسريبات، من المتوقع أن تعمل شركة أبل حاليًا على جهازي iPad Air جديدين (بنفس أحجام الشاشة 11 بوصة و13 بوصة)، وسيتم تشغيل كليهما بواسطة شريحة M3.

سامسونج تستعد لغزو الأسواق بأول هاتف ذكي ثلاثي الطي

يبدو أن سامسونج مستعدة لإطلاق أول هاتف ذكي ثلاثي الطي على الإطلاق يمكن إطلاق هذا الجهاز الذي طال انتظاره في الربع الثالث من عام 2025. يتناسب هذا الإطار الزمني تمامًا مع دورة الإصدار المعتادة لشركة سامسونج للأجهزة القابلة للطي، مما يعني أن الهاتف ثلاثي الطي يمكن إطلاقه جنبًا إلى جنب مع Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7.

سعر iPhone SE 4.. أرخص آيفون يدعم الذكاء الاصطناعي

تخطط شركة أبل لإحداث تغيير جذري في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى من خلال هاتف iPhone SE 4.

ومن المقرر إطلاق الجهاز في مارس 2025، ومن المتوقع أن يكون سعره أقل من 500 دولار، مما يجعله منافسًا مباشرًا للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android من الفئة المتوسطة.