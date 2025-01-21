قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القاهرة يكشف تفاصيل حريق العتبة
القاهرة الإخبارية: إصرار فلسطيني على الحياة رغم الدمار في خان يونس
وزير الخارجية يستعرض لرئيسة البرلمان الأوروبي فرص الاستثمار الواعدة في مصر
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
عمرو الدرديرى يكشف مفاجأة عن مفاوضات الأهلي مع زيزو
عاجل | سلسلة استقالات في قيادات الجيش الإسرائيلي
عبدالعاطي: التحديات الخطيرة بالمنطقة تتطلب تعزيز الدعم الاوروبي لتمكين مصر من مواجهتها
تامر صقر: سيراميكا كليوباترا أفضل فريق في الدوري
وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع النواب اليونانيين بالبرلمان الاوروبي
ايد بتزرع وايد بتساعد.. مستقبل وطن يطلق مبادرة سداد ديون المزارعين (فيديو)
القاهرة الإخبارية: 300 شاحنة مساعدات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم
عبدالعاطي: التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي أمراً حيوياً من أجل استقرار وأمن المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| ساعة مميزة من أوبو ضد الصدأ والصدمات.. سامسونج تستعد لغزو الأسواق بأول هاتف ذكي ثلاثي الطي

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسي
×

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

ببطارية جبارة .. ساعة مميزة من أوبو ضد الصدأ والصدمات
 

تستعد شركة OPPO لإطلاق سلسلة  ساعات Watch X2 الجديدة في فبراير 2025، على الأرجح إلى جانب هاتف Oppo Find N5 القابل للطي.

وكشفت قائمة حديثة على شهادات TENAA عن تفاصيل حول الساعة الذكية، التي من المتوقع أن تقدم ميزات متقدمة وتنافس الساعات الذكية المتميزة مثل سلسلة Galaxy Watch من Samsung وسلسلة Apple Watch

سامسونج تستعد لغزو الأسواق بأول هاتف ذكي ثلاثي الطي

يبدو أن سامسونج مستعدة  لإطلاق أول هاتف ذكي ثلاثي الطي على الإطلاق يمكن إطلاق هذا الجهاز الذي طال انتظاره في الربع الثالث من عام 2025. يتناسب هذا الإطار الزمني تمامًا مع دورة الإصدار المعتادة لشركة سامسونج للأجهزة القابلة للطي، مما يعني أن الهاتف ثلاثي الطي يمكن إطلاقه جنبًا إلى جنب مع Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7.


بقدرات لم يسبق لها مثيل.. أبل تعتزم إطلاق جهاز iPad Air جديد

قامت شركة Apple بتحديث جهاز iPad Air الخاص بها، والمتوقع أن يأتي بشريحة M2 من Apple.

ووفقا للتسريبات، من المتوقع أن تعمل شركة أبل حاليًا على جهازي iPad Air جديدين (بنفس أحجام الشاشة 11 بوصة و13 بوصة)، وسيتم تشغيل كليهما بواسطة شريحة M3. 

سامسونج تستعد لغزو الأسواق بأول هاتف ذكي ثلاثي الطي

يبدو أن سامسونج مستعدة  لإطلاق أول هاتف ذكي ثلاثي الطي على الإطلاق يمكن إطلاق هذا الجهاز الذي طال انتظاره في الربع الثالث من عام 2025. يتناسب هذا الإطار الزمني تمامًا مع دورة الإصدار المعتادة لشركة سامسونج للأجهزة القابلة للطي، مما يعني أن الهاتف ثلاثي الطي يمكن إطلاقه جنبًا إلى جنب مع Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7.

سعر iPhone SE 4.. أرخص آيفون يدعم الذكاء الاصطناعي
 تخطط شركة أبل لإحداث تغيير جذري في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى من خلال هاتف iPhone SE 4.

ومن المقرر إطلاق الجهاز في مارس 2025، ومن المتوقع أن يكون سعره أقل من 500 دولار، مما يجعله منافسًا مباشرًا للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android من الفئة المتوسطة.

أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن

طالبة التجمع

صور جديدة تكشف أسرار مشاجرة طالبة التجمع داخل المدرسة الدولية

داليا فؤاد

مفاجآت في أقوال داليا فؤاد بالتحقيقات: كنت نايمة ومعرفش حاجة

90 قرشًا.. تراجع سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك إلى أقل مستوى منذ شهر

90 قرشًا.. تراجع سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك إلى أقل مستوى منذ شهر

إجازة 25 يناير

رسميا.. موعد إجازة 25 يناير 2025

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

معلول وبن شرقي.. 5 صفقات يجريها النادي الأهلي خلال الموسم الحالي| تفاصيل

معلول وبن شرقي.. 5 صفقات للنادي الأهلي لتعزيز صفوفه خلال الموسم الحالي| تفاصيل

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

باق 10 أيام.. تغيير عداد الكهرباء القديم لهؤلاء

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون للتوسع في برنامج باب أمل

صورة ارشيفية

بروتوكول تعاون لنقابات المهندسين والمحامين والصحفيين مع 7 معامل تحاليل لإعفاء الأعضاء من نسب التحمل في 190 فرعًا

وزير التعليم مع رئيس الطائفة الإنجيلية

وزير التعليم يستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية مقترح "شهادة البكالوريا"

بالصور

نوع خضار شهير يحمى من 3 أمراض قاتـ.لة ويطرد الفيروسات

امر اض قاتلة
امر اض قاتلة
امر اض قاتلة

فيروس ماربورغ.. العناق بوابة لكارثة صحية

ملامسة قاتلة: كيف يتحول العناق إلى كارثة
ملامسة قاتلة: كيف يتحول العناق إلى كارثة
ملامسة قاتلة: كيف يتحول العناق إلى كارثة

مراعاة لظروفهم.. تسليم عقود وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية بالعاشر من رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رانيا فريد شوقي تتألق بفستان"أوف شولدر"في المملكة العربية السعودية توجه رسالة

رانيا فريد شوقي تتألق بفستان"أوف شولدر"في المملكة العربية السعودية توجه رسالة
رانيا فريد شوقي تتألق بفستان"أوف شولدر"في المملكة العربية السعودية توجه رسالة
رانيا فريد شوقي تتألق بفستان"أوف شولدر"في المملكة العربية السعودية توجه رسالة

فيديو

نادى الزمالك

لسة محسمناش قصة الصفقات .. الزمالك يكشف ما يحدث خلف الكواليس

قضية مني فاروق

بعد فيديو جديد مثير للجدل.. كواليس التحقيق مع منى فاروق

مجدي قفشة

بسبب سيارة ب١٣ مليون جنيه.. اللاعب قفشة يتعرضللنص..ب اعرف الحكاية

امتحانات الشهادة الاعدادية

اسئلة غريبة و شاومينج بتسيطر على اللجان .. ماذا يحدث بأمتحانات الاعدادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة

المزيد