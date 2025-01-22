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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات بي ام دبليو 7 Series موديل 2025

بي ام دبليو 7 Series موديل 2025
بي ام دبليو 7 Series موديل 2025
إبراهيم القادري
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يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتواجدت تلك السيارات البافارية بعد أقبال المواطنين علي شراءها لما يتوافر بها من تكنولوجيات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، بي ام دبليو 7 Series موديل 2025، وتنتمي 7 Series لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

بي ام دبليو 7 Series موديل 2025

- أبعاد بي ام دبليو 7 Series موديل 2025

بي ام دبليو 7 Series موديل 2025

تأتى سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2025 بالسوق المصري بطول 5391 مم، وعرض 1950 مم، وارتفاع 1544 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3215 مم .

- وسائل الأمان بـ بي ام دبليو 7 Series موديل 2025

بي ام دبليو 7 Series موديل 2025

زودت سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها وسائد هوائية للسائق، وحساسات اماميه للركن، وبها وسائد هوائية للركاب، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وESP، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- محرك بي ام دبليو 7 Series موديل 2025

بي ام دبليو 7 Series موديل 2025

تحصل سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 4400 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون لسرعة 100 كم/ساعة في مدة 4.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 750 نيوتن/متر، وقوة 544 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 75 لتر .

- مواصفات بي ام دبليو 7 Series موديل 2025

بي ام دبليو 7 Series موديل 2025

تمتلك مقصورة سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2025 الكثير من التكنولوجيات من ضمنها، GPS، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة، وبها مقاعد كهربائية، وجنوط رياضية، وإنذار ضد السرقة، ومصابيح ضباب، وقفل مركزي للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، ومرايات ضم، وبها كراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وبها فرش مقاعد من الجلد، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها باور ستيرنج .

- أسعار بي ام دبليو 7 Series موديل 2025

بي ام دبليو 7 Series موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2025 تباع بسعر 11 مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2025 تباع بسعر 11 مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2025 تباع بسعر 13 مليون و 400 ألف جنيه .

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