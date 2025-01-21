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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد قفزه من أعلى المحكمة.. تعرف على هشام جوجل وماذا فعل؟

انتحار شاب
انتحار شاب
أحمد أيمن
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في الساعات القليلة الماضية، أثار اسم "هشام جوجل" ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تصدر التريند في محرك البحث الشهير "جوجل". 

وجاءت هذه الضجة بعد ابتزازه إحدى الفتيات ومحاولة انتحاره من أعلى مبنى محكمة الفيوم، أثناء التحقيق معه بخصوص اتهامه بابتزاز خطيبته السابقة.

تفاصيل انتحار هشام جوجل

تم القبض على "هشام. م. ك" المعروف بلقب "هشام جوجل"، بعد اتهامه بارتكاب جريمة الابتزاز عبر نشر صور خطيبته السابقة على صفحته الشخصية على الفيس بوك. 

وأثناء التحقيق معه، تمكن من التغافل عن حارسه الأمني، وقفز من الدور الرابع داخل المحكمة في محاولة يائسة للانتحار. 

وقد نقل على الفور إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، حيث يعاني من إصابات خطيرة. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق في تفاصيل القضية.

ماذا فعل هشام جوجل؟

تمت إحالة هشام جوجل للمحاكمة بعد أن تقدم شاب يدعى "مصطفى أ" بشكوى عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك، حيث أشار في منشوره إلى أن شقيقته "منار" قد تعرضت لتهديدات مستمرة وتشهير وابتزاز من قبل المدعو "هشام م" على مدى أكثر من خمس سنوات. 

زعم مصطفى أن الأمر بلغ حد تأجير بلطجية لتهديد شقيقته، بالإضافة إلى رفع دعاوى قضائية كيدية ضدها. 

كما قام "هشام" بنشر رقم هاتفها الشخصي بشكل عشوائي على منصات التواصل، مما جعلها تتلقى رسائل ومكالمات مزعجة من مجهولين، وهو ما اضطرها لتغيير رقم هاتفها.

وبحسب شقيقها، عانت "منار" من الابتزاز المستمر والدعاوى الكيدية التي قدمها "هشام" بحقها بعد أن قامت بفسخ خطوبتهما. واستمر تهديده لها لأكثر من خمس سنوات، إلى أن تمكنت من الحصول على حكم قضائي ضده. 

ومع ضغوط عائلتها والمجتمع، تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق "هشام جوجل".

من هو هشام جوجل؟

هشام محمود كمال حمدون الشهير بلقب "هشام جوجل" من محافظة الفيوم ده ويعمل في البرمجة وإعطاء كورسات في برمجة، ويدعي أنه يعمل في شركة جوجل.

يمتلك هشام صفحة باسم GDG Fayoum، الخاصة بالكورسات التي يقدمها، ومكتوب بداخلها إنها مجموعة مطورين جوجل الفيوم.

ويمتلك هشام حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مكتوب بها إنه يعمل في Apple، وإنه من سكان كاليفورنيا، ومقيم في الإمارات، رغم إنه من الفيوم ومقيم في الفيوم.

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