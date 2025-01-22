أخبار السيارات| مستعملة بـ450 ألف جنيه بالسوق المحلي.. استدعاء 143 سيارة هوندا بايلوت

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة التي تتعلق بالسيارات، منها أسعار السيارات المستعملة وأحدث السيارات المطروحة عالميًا، بالإضافة إلى تقارير تتعلق بأرخص الطرازات.

يضم سوق الامارات مجموعة كبيرة من السيارات المختلفة، منها اصدارات العلامة الأمريكية تسلا، والتي استطاعت أن تحقق شهرة واسعة في مختلف الاسواق العالمية، وعند الحديث عن أرخص سيارات هذه العلامة سوف نتجه إلى النسخة تسلا موديل 3 2025، والتي تبدأ أسعارها من 167,990 درهم إماراتي.

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتوافره تلك السيارات مكن اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي طرازات بها الكثير من التكنولوجيات التي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، ومن ضمن هذه السيارات، بايك X55 ، وشانجان يونى تى، وام جى وان، وجيلي كول راي، ودونج فنج فينوتشيا .

رصد مصورو التجسس سيارة ميتسوبيشي الجديدة أثناء اختبارها علي الطريق، ويطلق علية سيارة ميتسوبيشي الجديدة ميتسوبيشي باجيرو سبورت موديل 2026، وتنتمي باجيرو سبورت لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتخطط ميتسوبيشي أيضاً لإطلاق نسخة جديدة من طراز باجيرو مونتيرو الأكبر حجما .

كشفت شركة هوندا عن أطلاق استدعاء لعديد 143 من طرازاتها في المملكة العربية السعودية من موديل 2023 حتي موديل 2025، وجاء ذلك الاستدعاء من قبل وزارة التجارة السعودية .

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها لتساعد المواطنين علي التنقل مع أسرهم والذهاب إلي أعمالهم ومن ضمن تلك السيارات، رينو لوجان ، وهيونداي I20، وأوبل كورسا، ونيسان صني، وشيفروليه لانوس .