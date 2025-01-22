أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 22-1-2025، شهدت، استقرار، على مستوى جميع البنوك العاملة.

وأمس الاربعاء، تراجع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر، ليواصل تراجعه خلال الاسبوع الجاري.

أسعار الدولار اليوم



ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاربعاء مستهل التعاملات ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها اسعار العديد من السلع والخدمات.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سجل 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



سعر الدولار في بنك مصر وصل إلى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل سجل 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد سجل 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم سجل 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان سجل 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف العربي سجل 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه



سعر الدولار مقابل الجنيه في الاهلي المتحد 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك البركة 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان



سعر الدولار في المصرف المتحد 50.22 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.



سعر الدولار أبوظبي 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع





