تشكيل برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن التشكيل الأساسي لمواجهة بنفيكا اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تقام على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمرحلة الترتيب بدوري أبطال أوروبا.

أبرز ملامح تشكيل برشلونة

شهدت التشكيلة عودة الحارس البولندي فيوتشيك تشيزني بعد غيابه منذ مباراة كلاسيكو السوبر الإسباني أمام ريال مدريد بسبب الطرد.

دفع فليك بالتشكيل ذاته التي لعبت مواجهة ريال مدريد، باستثناء مشاركة رونالد أراوخو بدلاً من إنييجو مارتينيز الذي تعرض للإصابة في لقاء السوبر.

تشكيل الفريقين

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، جول كوندي، كوبارسي، رونالد أراوخو

خط الوسط: كاسادو، جافي، بيدري

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل بنفيكا

حراسة المرمى: تروبين

خط الدفاع: كاريراس، أوتاميندي، أنطونيو سيلفا، توماس أراوخو

خط الوسط: أورسينيس، كوكتشو، فلورنتينو

خط الهجوم: شجيلديروب، بافليديس، أكتورك أوغلو

مواجهة مرتقبة

يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز؛ لضمان موقع قوي في ترتيب المجموعة، حيث يهدف برشلونة إلى استعادة الزخم في دوري الأبطال، بينما يسعى بنفيكا إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.