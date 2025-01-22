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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يواصل إطلاق حملة التبرع لدعم الأشقاء في غزة

قافلة مساعدات غزة
قافلة مساعدات غزة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
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كثّف الهلال الأحمر المصري، حملته الإعلانية لاستقبال التبرعات لدعم الأشقاء فى غزة.

ويتلقي الهلال الأحمر المصري، التبرعات لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة والتي استمرت دون توقف من خلال المعابر الحدودية المختلفة.

وواصلت جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن مشاركتهم بفاعلية في قافلة التحالف الوطني “مسافة السكة” التاسعة التي انطلقت  من القاهرة متوجهة إلى قطاع غزة لدعم الأشقاء في القطاع.

وأعلن الهلال الأحمر طرق التبرع من خلال: 


1-  أونلاين: من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري
https://egyptianrc.org/ar/donation
2 - مندوب: الاتصال ب ١٥٣٢٢ (داخلي ٣) وترك الاسم، العنوان، رقم المحمول، والمبلغ وسيتم التواصل معك خلال ساعات.
3 - رسالة نصية: ابعت رسالة نصية من أي محمول على رقم 9770 واكتب فيها فلسطين (قيمة الرسالة 5 جنيهات).
4 - فوري: من أي مكان عنده ماكينة فوري كود 99981
5 - فودافون كاش #166*9* غزة 
6 - اورانج كاش كود #7115#
7-  بنك القاهرة: حساب *فلسطين* رقم 30/501/8384 
رقم الحساب المصرفي الدولي(IBAN): EG440004103000000305010008384
8 - بنك CIB حساب رقم 100035211157
كود تسويقي 911111
9 - البنك العربي الإفريقي الدولي حساب رقم 1023339210010201 
10 - بنك SAaIB فرع المعادي حساب رقم 2820302932110010
11 - بنك مصر حساب رقم 911111

التحالف الوطني دعم غزة قافلة مساعدات غزة

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