مُهتز نفسيًا يعتدي على مواطن بسلاح أبيض في الأقصر الأربعاء 22/يناير/2025 - 01:51 ص 1/22/2025 1:51:11 AM طباعة شارك سيارة اسعاف مصطفى الرماح × تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مهتز نفسى بالأقصر لقيامه بالاعتداء على أحد المواطنين بسكيــ.ـن كان بحوزته ، مما أدى لوفاته.في عيد الشرطة 73.. اللواء محمد نور الدين: معركة الإسماعيلية أثبتت شجاعة الشرطة المصرية.. التطور التكنولوجي ساهم في ارتفاع معدلات ضبط الجريمة| فيديونصب بالملايين.. القبض على مستريحة الملابس والأجهزة بروض الفرج طباعة شارك الأقصر الاجهزة الامنية مهتز نفسى