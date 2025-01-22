«الغندور»: الأهلي يحسم صفقته الأجنبية الأولى.. والإعلان عقب الكشف الطبي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي نجح في الوصول إلى اتفاق مع نادي فيهيرفار المجري لضم مهاجمه نجيك جراديسار خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور:" اللاعب تم عرضه على إدارة النادي الأهلي من جانب الاسكوتنج تييم بقيادة هاني رمزي وتم التواصل مع وكيله وناديه لمعرفة طلباتهم المالية منذ أسبوع تقريبًا".

وأضاف: "الأهلي عقد جلسة مع اللاعب ووكيله ومن ثم مع ناديه وأرسل عرضه الرسمي للتعاقد مع نجيك جراديسار".

وأكمل: "كانت هناك جلسة اليوم بين الأهلي ومسئولي نادي فيهيرفار المجري لحسم بعض البنود في العقد والأمور انتهت واللاعب ودع زملاءه والجهاز الفني ولم يخض مران الفريق الصباحي أو المباراة الودية التي أقيمت اليوم".

واستطرد: "الأهلي لن يعلن عن الصفقة إلا بعد وصول اللاعب إلى القاهرة وخضوعه للكشف الطبي واجتيازه بنجاح".