أمير هشام يكشف كواليس أزمة مدرب شباب الأهلي مع معتز محمد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مباراة الأهلي وزد مواليد 2005 شهدت واقعة غير جيدة مطلقا، بين عبدالحميد حسن المدير الفني للفريق الأحمر ومعتز محمد مدافع الفريق.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "ما علمناه أن هناك خناقة بين المدير الفني لفريق شباب الأهلي مع معتز محمد، شهدت ألفاظًا من جانب عبدالحميد حسن، واللاعب قام بالرد عليه".

وأضاف: "حاولنا التواصل مع المدرب لكن هاتفه مغلق.. وتأكدنا أن هناك مشادة حدثت بين عبدالحميد حسن ومعتز محمد، لأن اللاعب لم ينفذ تعليماته داخل المباراة".

وأكمل: "حدث تجاوز من المدرب عبدالحميد حسن ضد المدافع معتز محمد، وعلى أثره اخرج اللاعب من المباراة تمامًا وكان يتبقى دقائق قليلة على نهاية المباراة التي امتدت لركلات الترجيح".

وواصل: "أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 كان حاضرا للمباراة، وقال لـ "عبدالحميد حسن"، أن الأهلي لو استمر في لعب ركلات الجزاء لما بعد الركلة العاشرة بعد خروج معتز محمد، سيعتبر منسحبًا من اللقاء، ولكن المباراة انتهت 4-2 لصالح زد".

وأتم: "أتمنى أن يكون هناك تحقيق من جانب مسئولي النادي الأهلي في تلك الواقعة، لأن التأكيدات وصلت لنا بحدوث الأزمة داخل الملعب بالفعل".