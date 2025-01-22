«كان بينهم عيش وملح.. ماذا حدث؟» .. أنغام وشيرين رسالة عتاب ومودة على الهواء

«كان بينهما عيش وملح.. وكانت من أقرب أصدقائها.. وتعتبرها شقيقتها الصغري» ولكن لا تعلم ماذا حدث؟ هكذا عبّرت الفنانة أنغام عن مشاعرها تجاه صديقتها الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وفي لقاء لـ أنغام على إحدى القنوات الفضائية قالت أنغام إنها ليس لديها ما تقوله تجاه صديقتها "شيرين" خشية أن يُفهم حديثها بشكل خاطئ، حيث قالت نصاً: «معنديش حاجة معينة أقولها عشان معرفش هتتفهم إزاي لأن أي حاجة قولتها أو عملتها قبل كدة معرفش راحت فين، إحنا كنا فى حتة وبقينا في حتة تانية كنّا بناكل عيش وملح مع بعض وبعتبرها أختى الصغيرة بس معرفش إيه اللى حصل».

رسالة أنغام لشيرين عبد الوهاب

وأضافت “أنغام” مُوجّهة رسالة لصديقتها "شيرين": كل اللى أقدر أقوله إنى أتمنى لها أيام ومستقبل أحلى وصحة ليها ولنفسها أفضل وتستمتع ببناتها وربنا يعينها عن كل حاجة هى بتعدى بيها وربنا يكرمها فى كل اللى جاي ويهديها.. وأتمني كلامي يروح فى المكان اللى أنا أقصده ويتفهم ويتحس زي ما هو".

أحدث ألبومات أنغام

وكانت قد طرحت الفنانة أنغام أغنية ألبومها الرسمي خلال الأيام الماضية حيث تعاونت أنغام، في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتين "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبدالواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بأربع أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية هما: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.

وحققت الفنانة أنغام نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الأعلى مشاهدة يوتيوب، من خلال أغنيتها “هو أنت مين"، ضمن أغاني الألبوم

أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب

من جانبها طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

وأغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

طرحت شيرين عبد الوهاب 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي "قالك نسيني، بتمنى أنساك، عسل حياتي، يقابل حبيبي، ما زال على البال، هنحتفل" ، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.