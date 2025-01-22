قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الجوي الروسي يعلن إسقاط عدد من الطائرات الأوكرانية المسيرة
فيلارو.. «النقل» تكشف النقاب عن أحدث فيديو لأسرع قطار في مصر
أكبر ذنب في شهر رجب.. علي جمعة يحذر من فعل شائع يقع فيه كثيرون
بنما تشكو ترامب إلى الأمم المتحدة | تفاصيل
السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي.. اعرف المواعيد
ماذا يحدث عند الصلاة على النبي في رجب؟.. علي جمعة: 10 عجائب
رسميًا الآن.. أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه
أحيانًا أؤدي الصلاة وأنا كسلان فهل ينقص ذلك من ثوابها؟.. أمين الفتوى يجيب
للمسافرين .. مواعيد قطارات الإسكندرية - القاهرة والعكس اليوم الأربعاء 22-1-2025
«كان بينهم عيش وملح.. ماذا حدث؟» .. أنغام وشيرين رسالة عتاب ومودة على الهواء
بشير التابعي: عرقلة مسيرة «كهربا» في الأهلي تتم «بفعل فاعل»
بالأسماء .. مصرع وإصابة 18 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«كان بينهم عيش وملح.. ماذا حدث؟» .. أنغام وشيرين رسالة عتاب ومودة على الهواء

شيرين عبد الوهاب وأنغام
شيرين عبد الوهاب وأنغام
تقى الجيزاوي
×

«كان بينهما عيش وملح.. وكانت من أقرب أصدقائها.. وتعتبرها شقيقتها الصغري» ولكن لا تعلم ماذا حدث؟ هكذا عبّرت الفنانة أنغام عن مشاعرها تجاه صديقتها الفنانة شيرين عبدالوهاب. 

وفي لقاء لـ أنغام على إحدى القنوات الفضائية قالت أنغام إنها ليس لديها ما تقوله تجاه صديقتها "شيرين" خشية أن يُفهم حديثها بشكل خاطئ، حيث قالت نصاً: «معنديش حاجة معينة أقولها عشان معرفش هتتفهم إزاي لأن أي حاجة قولتها أو عملتها قبل كدة معرفش راحت فين، إحنا كنا فى حتة وبقينا في حتة تانية كنّا بناكل عيش وملح مع بعض وبعتبرها أختى الصغيرة بس معرفش إيه اللى حصل».

رسالة أنغام لشيرين عبد الوهاب 

وأضافت “أنغام” مُوجّهة رسالة لصديقتها "شيرين": كل اللى أقدر أقوله إنى أتمنى لها أيام ومستقبل أحلى وصحة ليها ولنفسها أفضل وتستمتع ببناتها وربنا يعينها عن كل حاجة هى بتعدى بيها وربنا يكرمها فى كل اللى جاي ويهديها.. وأتمني كلامي يروح فى المكان اللى أنا أقصده ويتفهم ويتحس زي ما هو".

 

أحدث ألبومات أنغام

 وكانت قد طرحت الفنانة أنغام أغنية ألبومها الرسمي خلال الأيام الماضية حيث تعاونت أنغام، في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتين "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبدالواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بأربع أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية هما: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.

وحققت الفنانة أنغام نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الأعلى مشاهدة يوتيوب، من خلال أغنيتها “هو أنت مين"، ضمن أغاني الألبوم

أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب

من جانبها طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

وأغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

طرحت شيرين عبد الوهاب 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي "قالك نسيني، بتمنى أنساك، عسل حياتي، يقابل حبيبي، ما زال على البال، هنحتفل" ، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

شيرين عبد الوهاب أنغام الإعلامية لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى

البنوك| تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالدرجات .. الآن

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025

ظهرت الآن| نتيجة رابعة ابتدائي 2025

صورة أرشيفية

شاب يُنهي حياة آخر وسط الشارع في الأقصر

حالة الطقس

أمطار غزيرة تضرب تلك المناطق خلال ساعات .. الأرصاد تحذر

شهادات البنوك

1187 جنيها لمدة 60 شهرا.. أفضل شهادة ادخار من البنك الأهلي

الطقس

تحذير الأرصاد | أمطار تضرب القاهرة صباحا

الطقس اليوم

سحب ممطرة بغزارة تغطي عدة محافظات.. والأرصاد تحذر سكان هذه المناطق

ترشيحاتنا

طريقة عمل المسحب المقلي

طريقة عمل المسحب المقلي في المنزل

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات.. الفيروس القاتل يعود ليهدد إفريقيا.. ماذا يفعل ماربورج داخل جسدك؟.. هل الشعرية السريعة صحية ام خطيرة؟

علاج الانيميا

نوع خضار.. كنز غذائي رخيص الثمن لمحاربة الأنيميا ورفع الحديد

بالصور

بنتي .. ريهام عبد الغفور توجّه رسالة لـ «نور إيهاب» بعد حفل «joy awards» |صور

ريهام عبد الغفور ونور إيهاب
ريهام عبد الغفور ونور إيهاب
ريهام عبد الغفور ونور إيهاب

تفسير حلم الوضوء في المنام .. خير وبركة وراحة نفسية

تفسير حلم الوضوء في المنام
تفسير حلم الوضوء في المنام
تفسير حلم الوضوء في المنام

محافظ جنوب سيناء يكرم المشاركين في مهرجان الهجن ويوجّه بلجنة دائمة للهجن والتراث|صور

تكريم المشاركين في مهرجان الهجن العربي بشرم الشيخ
تكريم المشاركين في مهرجان الهجن العربي بشرم الشيخ
تكريم المشاركين في مهرجان الهجن العربي بشرم الشيخ

أخطرها الإدمان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشروبات الغازية؟

تأثير تناول المشروبات الغازية على الجسم
تأثير تناول المشروبات الغازية على الجسم
تأثير تناول المشروبات الغازية على الجسم

فيديو

شيرين عبد الوهاب وأنغام

«كان بينهم عيش وملح.. ماذا حدث؟» .. أنغام وشيرين رسالة عتاب ومودة على الهواء

إطلالة نادية الجندي

فستان مكشوف البطن.. نادية الجندي ترد بطريقتها على انتقادات إطلالتها في «جوي أورد»|فيديوجراف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تنبيه عاجل من وزارة التعليم بشان امتحانات الثانوية العامة | ما القصة؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

5 صفقات جديدة.. ماذا يحدث داخل القلعة الحمراء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة

المزيد