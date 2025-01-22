بنتي .. ريهام عبد الغفور توجّه رسالة لـ «نور إيهاب» بعد حفل «joy awards» |صور

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها أحدث ظهور لها رفقة الفنانة الشابة نور إيهاب خلال تواجدهما فى حفل joy awards.

ونشرت ريهام عبد الغفور الصورة عبر حسابها بموقع انستجرام ، ووجهت ريهام رسالة لنور إيهاب ، معلقة: “ابنتي من أم ثانية .. أحبك حتى القمر وعودته”.

حفل joy awards

وأقيم النسخة الخامسة من حفل الـ joy awards فى العاصمة السعودية الرياض، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن على التوافد إلى السجادة الخزامية للحفل.

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على الحضور ، هم: هنا الزاهد ، ياسمين صبري ، ياسمين رئيس،نادية الجندي ، نبيلة عبيد ، شيرين رضا.

وكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور على مدار عام 2024.

حيث كرم الحفل عدد من النجوم، وحصد فيه العديد من الفنانين جوائز بارزة، حيث فاز مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بجائزة أفضل مسلسل مصري، بينما حصل هشام ماجد على جائزة أفضل ممثل في فئة السينما عن فيلمه "إكس مراتي"، وفازت هنا الزاهد بجائزة أفضل ممثلة في فئة السينما عن فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة". أما جائزة أفضل مخرج سينمائي فكانت من نصيب طارق العريان عن فيلمه "ولاد رزق 3"، الذي أيضًا فاز بجائزة أفضل فيلم.

ريهام عبد الغفور فى ماراثون رمضان 2025

وتشارك ريهام عبد الغفور فى الماراثون الرمضاني 2025 من خلال مسلسل ظلم المصاطب من بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصاروفتحي عبد الوهاب من إخراج هاني خليفة.



مسلسل “أزمة منتصف العمر”

وكانت آخر أعمال ريهام عبد الغفور هو مسلسل “أزمة منتصف العمر” من إخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، وكريم فهمى، وعمر السعيد، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وركين سعد، وسلوى محمد علي.

تدور أحداث مسلسل “أزمة منتصف العمر”، في إطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة، وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب.