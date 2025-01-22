فيلارو.. «النقل» تكشف النقاب عن أحدث فيديو لأسرع قطار في مصر

كشفت وزارة النقل عن لقطات مبهرة للامكانات الهائلة لأحد القطارات الكهربائية السريعة (فيلارو) الذي تم إنتاجه ضمن قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية، مشيرة إلى أنه تمت اختبارات التجارب للقطار على السكة بألمانيا بعد تصنيعه في مصانع شركة سيمنز العالمية.



وتقوم وزارة النقل بمواصلة العمل على شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها بخطوطها الثلاثة، التي يبلغ إجمالي أطوالها 2000 كم ويتم إنشاء جميع الأعمال الاعتيادية بمعرفة الشركات الوطنية المصرية ويقوم تحالف شركات (سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) بقيادة شركة «سيمنز» بتنفيذ أعمال الأنظمة الالكتروميكانيكة.



ويتم حاليا الانتهاء من أعمال الجسور الخاصة بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / مطروح) بمعرفة الشركات الوطنية المصرية وتسليمها تباعًا لتحالف شركات (سيمنز / أوراسكوم / المقاولون العرب) والتي تقوم بتركيب كافة أعمال الأنظمة الالكتروميكانيكية (أنظمة الجر الكهربائي / الاشارات / الاتصالات/ التحكم).

كما تقوم شركة «سيمنز» بتصنيع جميع الوحدات المتحركة الخاصة بـ شبكة القطار الكهربائي السريع، حيث جاري تصنيع 41 قطار سريع طراز (فيلارو) بسرعة تصميمية 250 كم / الساعة وسرعة تشغيلية 230 كم / الساعة، و94 قطار اقليمي طراز (ديزيرو) بسرعة تصميمية 200 كم / الساعة وسرعة تشغيلية 160 كم / الساعة، و 41 جرار كهربائي (فيكترون) بسرعة تشغيلية 120 كم / الساعة.

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