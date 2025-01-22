انخفاض أسعار النفط اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 22 يناير 2025، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي، وسط توقعات بزيادة المعروض.

وكانت أسعار النفط أنهت تعاملاتها أمس، الثلاثاء 21 يناير، على انخفاض بنحو 2.5%، لتواصل تكبُّد الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي، وسط ترقُّب تأثير قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأسواق.

أسعار النفط اليوم

بحلول الساعة 06:31 صباحًا بتوقيت جرينتش (08:31 صباحًا بتوقيت القاهرة)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس 2025، بنسبة 0.29%، لتصل إلى 79.06 دولار للبرميل.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مارس، بنسبة 0.44%، مقارنة بتسوية يوم الجمعة، لتصل إلى 75.50 دولار للبرميل.

واستقرت الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) على انخفاض بنسبة 1.1% و2.5% على التوالي أمس، الثلاثاء.