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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة حالتي تعد على أرض زراعية بقريتي باقور والنخيلة بمركز أبوتيج

إزالة مخالفات البناء بأسيوط
إزالة مخالفات البناء بأسيوط
إيهاب عمر
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أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على العمل على منع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي خاصة على الأراضي الزراعية بكافة المراكز والقرى باعتبارها الأمن الغذائي للأجيال القادمة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مشيراً إلى ضرورة إستمرار تنفيذ إزالة أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة ضمن الجهود المبذولة للتصدي بكل حزم للبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بدون رخصة لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن على أن يتم متابعة المخالفات التي يتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى.

وأوضح محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لمركز أبوتيج بقيادة محمد حسن الديب رئيس المركز قد قامت بتنفيذ إزالة فورية بفك عدد (2) شدة خشبية لحالتي تعدي على أرض زراعية بقريتي باقور والنخيلة التابعة للمركز ضمن الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي للمحافظة للتصدي بكل حزم للبناء المخالف بدون رخصة حيث تم فك شدة خشبية لأعمدة الدور الأول العلوي بطريق "أسيوط/سوهاج" قبلي شارع الجيم بنطاق قرية النخيلة، كما تم إزالة فورية لتعدى على أرض زراعية بحوض الإسلام بمساحة واحد قيراط تقريبا عبارة عن صب خرسانة عادية لإقامة قواعد عليها وذلك بمشاركة وإشراف مخلص عياد رئيس قرية النخيلة، ومحمود عبد الجواد رئيس الوحدة المحلية لقرية باقور والمهندس علي عيسى ومسؤول الإدارة الزراعية بالقريتين ومسؤول الحملة الميكانيكية مشيراً إلى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين دون تقاعس أو تهاون لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على الأراضي الزراعية.

أسيوط إزالة التعديات أخبار أسيوط إزالة فورية إزالة مخالفات البناء أخبار المحافظات

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