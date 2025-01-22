قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: أعتبر أبناء شهداء الشرطة وأسرهم جزءا من أسرتي| فيديو
بمليار دولار.. دولة عربية تشتري أكبر منجم للذهب والنحاس في العالم
شائعات وأكاذيب.. السيسي ينبه المصريين لأمر خطير
الرئيس السيسي لـ المصريين: ربنا شاهد ومطلع على تصرفاتنا كلنا ..فيديو
«محدش هيقدر».. الرئيس السيسي: مصر دولة لا يمكن لأحد أن يهددها| فيديو
الرئيس السيسي يوجه التحية لرجال الشرطة.. ويؤكد: مصر ستظل فخورة بعملكم
الرئيس السيسي: ملتزمون بالسعي لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين
فرز سكن لكل المصريين 5.. الخطوات وموعد الانتهاء
الرئيس السيسي: محدش يقدر يقرب من مصر
الداخلية: ضبط كيانات إعلامية وتجارية بـ2.4 مليار جنيه لدعم أنشطة تخريبية
جولدمان ساكس: الاقتصاد المصري يوفر العديد من الفرص الواعدة للمستثمرين
باكية.. السيسي يقبل رأس والدة الشهيد مجند عبدالرحمن محمد عبد الباري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الخطيب خلال مشاركته بدافوس: بيئة الاستثمار في مصر شهدت تحولات إيجابية

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار
ولاء عبد الكريم
×

عقد  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار مشاركته بفعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 2025، لقاءً مع  أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، حيث استعرض اللقاء مشروعات المجموعة الحالية والمستقبلية في السوق المصري.

وقال الوزير إن بيئة الاستثمار في مصر شهدت تحولات إيجابية واضحة في الأعوام الأخيرة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتعزيز مناخ الأعمال، مشيرا إلى اهتمام الدولة بتنمية وتطوير قطاع تجارة التجزئة وبما يسهم في توفير احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة.

وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على دعم الخطط التوسعية لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية وتوفير الفرص الاستثمارية المناسبة لإقامة المتاجر الجديدة، لافتا إلى أن هذه التوسعات ستسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير العديد من فرص العمل، مما يسهم في تسريع النمو في قطاع تجارة التجزئة.

دعم كامل للاستثمارات المحلية والأجنبية

وأكد «الخطيب» إن الحكومة تعمل على توفير الدعم الكامل والحوافز اللازمة للاستثمارات المحلية والأجنبية وبما يسهم خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

من جانبه أوضح أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية أن المجموعة تتطلع إلى تعزيز تواجدها في السوق المصري من خلال خطة توسعية تهدف إلى افتتاح المزيد من المتاجر مثل "سوبيكو" و"كارفور" في مختلف المناطق حيث تهدف هذه الخطط إلى تلبية احتياجات المستهلكين وتوفير فرص العمل.

مصر وزير الاستثمار الاستثمار تجارة التجزئة الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دولار امريكي

رسميًا الآن.. أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2025 .. ظهرت الآن

حسام حسن

منتخب إثيوبيا يرفض طلب حسام حسن قبل مواجهة الفراعنة بتصفيات كأس العالم

دواجن وبيض

تحرك جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. اعرف وصلت كام؟

مشغولات ذهبية

عقب تحركه أمس .. أسعار الذهب الآن في مصر

سرقة الكهرباء

حتى لو اتعملك محضر.. براءة من سرقة الكهرباء في هذه الحالات

اثار بني سويف المضبوطة

26 تمثالا ومومياء.. تفاصيل العثور على كنز فرعوني داخل منزل ببني سويف

طريقة إضافة المواليد 2025 والفئات المستحقة لـ الدعم التمويني

طريقة إضافة المواليد 2025 والفئات المستحقة لـ الدعم التمويني

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء: 1.9 مليون محضر سرقة كهرباء بقيمة 6.7 مليار جنيه

*استنفار كامل بشركة مياه البحيرة لمواجهة أمطار الشتاء وتأمين الشوارع

استنفار كامل بشركة مياه البحيرة لمواجهة أمطار الشتاء وتأمين الشوارع

رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوى

جامعة جنوب الوادي تناقش متطلبات تحقيق "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة"

بالصور

رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمنطقة تقسيم المعلمين بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إطلالة رانيا يوسف في Joy Awards تُشعل الجدل ناقد موضة يصفها بـ ستارة الصالون

إطلالة رانيا يوسف في Joy Awards تُشعل الجدل: ناقد موضة يصفها بـ'ستارة الصالون
إطلالة رانيا يوسف في Joy Awards تُشعل الجدل: ناقد موضة يصفها بـ'ستارة الصالون
إطلالة رانيا يوسف في Joy Awards تُشعل الجدل: ناقد موضة يصفها بـ'ستارة الصالون

إطلالات بين الكلاسيكية والكارثية.. خبيرا موضة يقيمان أزياء نجمات Joy Awards

إطلالات بين الكلاسيكية والكارثية: خبيرا موضة يقيّمان أزياء نجمات Joy Awards
إطلالات بين الكلاسيكية والكارثية: خبيرا موضة يقيّمان أزياء نجمات Joy Awards
إطلالات بين الكلاسيكية والكارثية: خبيرا موضة يقيّمان أزياء نجمات Joy Awards

طريقة عمل الأرز البخاري بوصفة سهلة

ارز بخاري
ارز بخاري
ارز بخاري

فيديو

نجوم اتنصب عليهم

من نجوم الكرة للفنانين.. أشهر حالات النصب على المشاهير

مي عمر ومحمد سامي

صخرتي وقوتي.. مي عمر توجه رسالة لزوجها في حفل جوي اورد

أمح الدولي

75 يوما بدون حركة.. تطورات الحالة الصحية لـ أمح الدولي

هشام جوجل

نط من الدور الرابع بالمحكمة .. قصة شهير الفيوم هشام جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة

المزيد