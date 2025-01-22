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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

جيهان مديح: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة مصارحة مطمئنة ودعوة لوحدة الصف

الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر
الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر
معتز الخصوصي
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أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة جاءت كاشفة ومليئة بالمصارحة، حيث بعثت برسائل طمأنة للمصريين وأكدت ضرورة وحدة الصف الوطني.

وأشارت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الرئيس السيسي أعاد التأكيد على الجهد الكبير الذي يبذله رجال الشرطة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مشيدةً بالدور البطولي الذي تقوم به الشرطة المصرية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف البلاد.

وأضافت أن حديث الرئيس عن القضية الفلسطينية يعكس الموقف المصري الثابت والشامخ في دعم الحقوق الفلسطينية، ورفض مصر القاطع لأي محاولات تهجير للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، تتخذ مواقف مشرفة وداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وشددت مديح على أن كلمة الرئيس دعت الجميع للعمل المشترك والتكاتف لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن وحدة الشعب المصري هي السلاح الأقوى في التصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار، مؤكدة  أهمية الاستمرار في دعم رجال الشرطة وأسر الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، مشيدةً برؤية الرئيس السيسي التي وضعت الأمن والاستقرار في مقدمة الأولويات الوطنية في ظل وضع إقليمي مضطرب ومنطقة مشتعلة.

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