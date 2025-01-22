بالتنسيق مع حماس ووساطة عُمان.. الإفراج عن طاقم السفينة "جلاكسي ليدر"

أفادت قناة المسيرة اليمنية بالإفراج عن طاقم السفينة "جلاكسي ليدر" في إطار سريان وقف إطلاق النار بغزة.

وذكرت قناة المسيرة إن ذلك جاء بالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عُمان.

قال الحوثيون في اليمن يوم الأربعاء إنهم أطلقوا سراح طاقم السفينة جالاكسي ليدر التي اسبق واحتجزوها في نوفمبر 2023 في بداية حملتهم في البحر الأحمر .

وبحسب رويترز، قال الحوثيون إنهم أطلقوا سراح البحارة بعد وساطة من سلطنة عمان.

وضم الطاقم المكون من 25 بحارًا من الفلبين وبلغاريا ورومانيا وأوكرانيا والمكسيك.

وذكر الحوثيون إنهم اختطفوا السفينة بسبب ارتباطها بإسرائيل ثم شنوا حملة تستهدف السفن في المياه الدولية، والتي توقفت فقط مع وقف إطلاق النار الأخير في حرب إسرائيل على قطاع غزة .