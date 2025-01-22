مفوضية الاتحاد الأفريقي: نأسف لانسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد عن أسفه البالغ إزاء إعلان الحكومة الأمريكية قرار الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، معربا عن أمله في أن تعيد واشنطن النظر في قرار الانسحاب.



وأكد رئيس المفوضية أن الولايات المتحدة لعبت دورا حاسما في صياغة المعايير والاتفاقيات العالمية الخاصة بالأمن الصحي العام على مدار السبعين عاما الماضية ، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي اليوم الأربعاء.



وأشار فقي إلى أن الولايات المتحدة كانت من أوائل الداعمين لإنشاء المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والذي يعد الهيئة التقنية للاتحاد الأفريقي للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة، حيث يعمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة الأوبئة والكوارث الصحية.



واختتم رئيس المفوضية بيانه بالتأكيد على أن العالم بحاجة إلى منظمة الصحة العالمية اليوم أكثر من أي وقت مضى لضمان الأمن الصحي العالمي باعتباره منفعة عامة مشتركة، معربا عن أمله في أن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرارها بالانسحاب من المنظمة التي كانت من بين أعضائها المؤسسين.