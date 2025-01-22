قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤسسات المجتمع المدني تواصل جهودها التنموية لدعم الأشقاء في غزة| صور
مباحثات حول تطوير العلاقات والأوضاع الراهنة في المنطقة بين مصر والأردن
رئيس أمانة التحالف الوطني: اصطفافنا أمام معبر رفح رسالة لدعم الأشقاء في غزة
قرارات عاجلة من مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم
7 أهداف من 8.. إحصائية مبهرة عن إمام عاشور مع الأهلي في كل البطولات
خلال أيام.. مبعوث ترامب يبدأ محادثات المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة
إمام عاشور يدرك التعادل للأهلي في مرمى فاركو بالدوري
وزير الخارجية يؤكد أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر وصربيا
منتخب مصر يرتدي الزي الأحمر في مواجهة أيسلندا ببطولة العالم لكرة اليد
المترجي يضرب الأهلي بالهدف الأول لصالح فاركو بالدوري
رئيس وزراء السويد يشكر الرئيس السيسي لجهود مصر في وقف إطلاق النار بغزة
قرار هام من الضرائب: خضوع الأنشطة الإلكترونية للضريبة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آلاف المنازل دمرت.. مشاهد مرعبة لحجم الدمار بحرائق ألتادينا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري
×

عرضت فضائية يورونيوز تقريرا عن الأوضاع في لوس أنجلوس، حيث بعد أسابيع من الحرائق المدمرة التي اجتاحت منطقة لوس أنجلوس، تظهر صور طائرات الدرون الدمار الكبير الذي خلفه حريق إيتون في حي ألتادينا. 

فقد دُمرت العديد من المنازل والممتلكات، مع استمرار جهود فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي أثّر على حياة سكان المنطقة بشكل كبير.

وأظهرت الصور الجوية في 21 يناير مشهدًا قاسيًا لحرائق ألتادينا، حيث تحولت الأراضي إلى رماد بعد معركة شرسة مع النيران. ورغم احتواء جزء كبير من حريق إيتون، إلا أن الدمار كان واسعًا. 

المناطق المتضررة شهدت تدمير العديد من المنازل، فيما استمر الحريق في تهديد الأحياء المجاورة.

وقد دفعت العواصف الهوائية التي اجتاحت المنطقة سرعة الرياح إلى 96 كيلومترًا في الساعة، مما أدى إلى زيادة تفاقم الحرائق في ألتادينا وبلدات أخرى، ورغم أن الرياح خفت قليلاً بعد ظهر الثلاثاء، إلا أن التحذيرات من خطر الحريق استمرت حتى مساء الخميس، مع التوقعات بأن الرياح ستعود لتزيد من التهديد.

كما تسببت الظروف القاسية التي تشمل انخفاض الرطوبة والنباتات الجافة والرياح القوية من الصعب السيطرة على الحرائق مما يهدد حياة السكان والممتلكات في كاليفورنيا بشكل مستمر.

لوس أنجلوس يورونيوز العواصف الهوائية حي ألتادينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

إصابة نجم فريق سلة الأهلي بخلع في المفصل

دولار امريكي

رسميًا الآن.. أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

سرقة الكهرباء

حتى لو اتعملك محضر.. براءة من سرقة الكهرباء في هذه الحالات

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2025 .. ظهرت الآن

اثار بني سويف المضبوطة

26 تمثالا ومومياء.. تفاصيل العثور على كنز فرعوني داخل منزل ببني سويف

مشغولات ذهبية

عقب تحركه أمس .. أسعار الذهب الآن في مصر

طريقة إضافة المواليد 2025 والفئات المستحقة لـ الدعم التمويني

طريقة إضافة المواليد 2025 والفئات المستحقة لـ الدعم التمويني

ترشيحاتنا

أرشيفية

البتكوين تصعد بعد قرار ترامب بتعيين فريق لتنظيم القطاع

رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: قطاع التأمين شهد نموا كبيرا خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024

صندوق أوبك للتنمية الدولية

صندوق أوبك يقدم قرضًا بقيمة 50 مليون دولار لتحسين الاتصال في باراجواي

بالصور

بسبب نزلات البرد.. مشروب سحري يقضي على احتقان الأنف فورًا

بسبب نزلات البرد.. مشروب سحري يقضي على احتقان الأنف فورًا
بسبب نزلات البرد.. مشروب سحري يقضي على احتقان الأنف فورًا
بسبب نزلات البرد.. مشروب سحري يقضي على احتقان الأنف فورًا

تناولها بكثرة .. هذه الفواكه تعالج ارتفاع الكوليسترول

تناولها بكثرة.. هذه الفواكه تعالج ارتفاع الكوليسترول
تناولها بكثرة.. هذه الفواكه تعالج ارتفاع الكوليسترول
تناولها بكثرة.. هذه الفواكه تعالج ارتفاع الكوليسترول

فنجان قهوة على الريق.. كيف يؤثر على جسمك بالسلب والإيجاب؟

فنجان قهوة على الريق.. كيف يؤثر على جسمك بالسلب والإيجاب؟
فنجان قهوة على الريق.. كيف يؤثر على جسمك بالسلب والإيجاب؟
فنجان قهوة على الريق.. كيف يؤثر على جسمك بالسلب والإيجاب؟

كيف نتخلص من التهاب الحنجرة بعد نزلات البرد؟

كيف نتخلص من التهاب الحنجرة بعد نزلات البرد؟
كيف نتخلص من التهاب الحنجرة بعد نزلات البرد؟
كيف نتخلص من التهاب الحنجرة بعد نزلات البرد؟

فيديو

نجوم اتنصب عليهم

من نجوم الكرة للفنانين.. أشهر حالات النصب على المشاهير

مي عمر ومحمد سامي

صخرتي وقوتي.. مي عمر توجه رسالة لزوجها في حفل جوي اورد

أمح الدولي

75 يوما بدون حركة.. تطورات الحالة الصحية لـ أمح الدولي

هشام جوجل

نط من الدور الرابع بالمحكمة .. قصة شهير الفيوم هشام جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

المزيد