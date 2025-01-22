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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة مستعملة في السوق المصري

فيات 128 موديل 1988
فيات 128 موديل 1988
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يضم سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين لتساعدهم علي التنقل بأسرهم والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة بفضل ما يتواجد بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي ان تلك الإصدارات تم تواجدها بالسوق المصري بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات فيات 128 موديل 1988 ، وتنتمي 128 لفئة السيارات السيدان .

فيات 128 موديل 1988

- مواصفات فيات 128 موديل 1988 الخارجية

فيات 128 موديل 1988

تظهر سيارة فيات 128 موديل 1988 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة فيات، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها إشارات أمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مرايات جانبية باللون الأسود، وبها 4 مقابض أبواب خارجية باللون الأسود، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها أيضا إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي باللون الأسود، وتم تثبيت شعار شركة فيات علي حقيبة السيارة الخلفية .

- محرك فيات 128 موديل 1988

فيات 128 موديل 1988

تحصل سيارة فيات 128 موديل 1988 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت السيارة من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتعرض السيارة للبيع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة فيات 128 موديل 1988 الداخلية

فيات 128 موديل 1988

زودت مقصورة سيارة فيات 128 موديل 1988 بالعديد من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإضاءة والإشارات والمساحات، وبها زجاج يدوي، وفرش مقاعد من الجلد، وبها درج تخزين امامي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

- سعر فيات 128 موديل 1988

فيات 128 موديل 1988

تباع سيارة فيات 128 موديل 1988 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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