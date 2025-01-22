خلص عليه وعلى عينك يا تاجر .. زملاء المزاج في قصة مثيرة

شهدت قرية دماط التابعة لمركز قطور في محافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع واقعة غدر الصحاب والذي جاء فيها شعار رفعه شاب بقصد الانتقام بإنهاء حياه زميله لخلاف علي إجباره علي تعاطي المواد المخدرة باستخدام أداة حادة ونحره بطعنات أودت بحياته حال وصوله إلي ابواب طوارىء مستشفي قطور المركزي .



وفي مشهد أخر شيع الآلاف من الأهالي ومشايخ القري المجاورة في مشهد جنائزي مهيب جثمان الشاب الضحية عقب أداء صلاة الجنازة علي جثمانه بالمسجد الكبير ودفنها بمقابر أسرته بذات القرية خلال 72 ساعة الماضية وفيما تحولت شوارع القرية إلي سرادقات عزاء للاستقبال المعزين .



في المقابل قرر قاضي المعارضات بمحكمة مركز قطور تجديد حبس الشاب المتهم بإنهاء حياة زميله 15 يوما علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.



وكان ضباط مباحث مركز شرطة قطور نجحوا في ضبط قاتل زميله بطعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض لخلافات بسبب المخدرات بنطاق قرية دماط بدائرة مركز قطور وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

وكان الشاب انهي حياة زميله في نهاية العقد الثاني من عمره بطعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض لخلافات علي بيع المواد المخدرة .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة شاب يدعي "ح.ا ش" اثر طعنات في أماكن متفرقة من جسده بشوارع قرية دماط بدائرة المركز .



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات الأمن والمباحث مدهونه بقوات من الشرطة السرية والنظامية الي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته .

كما اوصي مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والعميد خالد عبد الفتاح رئيس مباحث المديرية لضبط الجاني مرتكب الواقعة .

وافادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد فوزي موافي رئيس مباحث مركز قطور وقوات من الشرطة السرية والنظامية أن وراء ارتكاب الواقعة زميل الشاب المجني عليه ويدعي "ا.ط"20 سنة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة والتي قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.