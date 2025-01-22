سامسونج تعلن عن One UI 7.. تصميم جديد يناسب عصر الذكاء الاصطناعي

كشفت سامسونج خلال مؤتمرها اليوم عن واجهة المستخدم الجديدة One UI 7، التي تم تصميمها خصيصًا لعصر الذكاء الاصطناعي المتنقل، لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة.

وأوضحت سامسونج أن هذه الواجهة الجديدة تجمع بين ميزات وخدمات وتفاعلات تعمل بتناغم تام عبر مختلف التطبيقات والأجهزة.

ميزة Drawing Assist

وأعلنت الشركة أن One UI 7 تتضمن ميزات مبتكرة مثل AI Select، التي تقترح ميزات الذكاء الاصطناعي بناءً على محتوى الشاشة، وميزة Drawing Assist، التي تساعد المستخدمين على تحرير الصور وإنشائها بسهولة.

كما تسمح الواجهة بالتفاعل الطبيعي مع الهاتف باستخدام الأوامر الصوتية لإكمال المهام بشكل مريح.

كما أضافت سامسونج ميزات جديدة تعزز تجربة المستخدم اليومية، مثل Now Brief، التي تقدم لمحة مخصصة عن اليوم، مع عرض معلومات هامة مثل تحديثات الاجتماعات والنتائج الرياضية مباشرة على شاشة القفل.

ميزة Now Bar

بحسب ما اعلنته سامسونج اليوم بمؤتمرها بعاصمة كوريا الجنوبية، توفر ميزة Now Bar تحديثات في الوقت الفعلي حول الفرق الرياضية التي يتابعها المستخدم.

وأوضحت الشركة أن One UI 7 تقدم أيضًا ميزة Circle to Search، التي تعتمد على تقنيات البحث المتقدمة من جوجل، مع إمكانية التعرف على الأرقام، عناوين البريد الإلكتروني، عناوين URL، وحتى الموسيقى، مما يجعل تنفيذ الإجراءات المطلوبة سهلاً بنقرة واحدة.

ميزة Gemini Live

كما أعلنت سامسونج عن ميزة Gemini Live، التي تتيح للمستخدمين إجراء محادثات طبيعية وسلسة مع مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بهم، مع تكامل كامل عبر أجهزة سامسونج.

واوضحت سامسونج في مؤتمرها انه لتعزيز الشفافية وحماية حقوق الملكية الفكرية، تدعم الواجهة معيار C2PA، الذي يتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كان المحتوى مدعومًا بالذكاء الاصطناعي.

وأكدت سامسونج المؤتمر أن One UI 7 ليست مجرد تحديث، بل هي خطوة نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة شخصية ومتكاملة.