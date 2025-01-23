طريقة عمل البيتزا الطاسة فى دقائق

قدم الشيف محمد عمر عبر صفحته الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعى طريقة عمل البيتزا الطاسه.

المكونات:

1 كوب من الدقيق

1/2 كوب من الماء الدافئ

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

صلصة طماطم (حسب الرغبة)

جبن موتزاريلا مبشور

مكونات إضافية حسب الرغبة (مثل الفلفل الأخضر، الفطر، الزيتون، البيبروني، الخ)

#طريقة التحضير:

في وعاء صغير، امزج الماء الدافئ مع الخميرة والسكر واتركها لمدة 5 دقائق حتى تبدأ الخميرة في التفاعل.

في وعاء آخر، امزج الدقيق مع الملح.

أضف خليط الخميرة إلى الدقيق واخلط جيدًا حتى تحصل على عجينة متماسكة.

أضف الزيت واعجن العجينة لمدة 5-7 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة. إذا كانت العجينة لزجة، أضف قليلًا من الدقيق.

غطِّ العجينة واتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة في مكان دافئ.

سخن طاسة كبيرة غير لاصقة على نار متوسطة.

بعد أن ترتاح العجينة، قسّمها إلى كرات صغيرة (حسب حجم البيتزا الذي ترغب به).

افرد العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق على شكل دائرة لتناسب حجم الطاسة.

تحضير البيتزا:

ضع العجينة في الطاسة الساخنة واطبخها لمدة 2-3 دقائق حتى تصبح قاعدتها ذهبية اللون.

اقلّب العجينة على الجهة الأخرى، ثم أضف الصلصة والجبن والمكونات التي ترغب بها.

غطِّ الطاسة واترك البيتزا تطهى على نار هادئة لمدة 5-7 دقائق حتى يذوب الجبن وتصبح القاعدة مكرملة ومقرمشة.