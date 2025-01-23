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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: إدارة الأهلي وضعها محرج أمام الجمعية العمومية قبل الانتخابات

الأهلي
الأهلي
كريم عاطف
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أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وضعه محرج أمام الجمعية العمومية قبل الانتخابات المقرر لها نهاية العام.


وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" اليوم 22 يناير وحتى الأن بدون صفقات، بجانب عدم تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وعدم تدعيم المراكز التي تعاني من نقص بسبب الإصابات، وكان من الأفضل عدم رحيل بيرسي تاو وكهربا بسبب الغيابات".


وتابع:" هناك أشيار غريبة تحدث في الأهلي، هذا الموسم وفي موسم كأس العالم، لم نراها في الفترة الماضية، ومن المفترض أن يكون هناك خطة استعدادا لكأس العالم للأندية، بجانب أن انتخابات النادي ستكون نهاية العام، ومزاج الجمعية العمومية هي الكرة".


وأكمل:" لو الأهلي يعاني من أزمة مالية، كان عليهم حلها من أجل التعاقد مع 5 صفقات استعدادا لكأس العالم، وكنت أتخيل أن الإدارة تستعد لكأس العالم بصفقات قوية وهناك خطة واتفاقات مع المدير الفني، وسنة 2025 هي سنة الكرة في الأهلي".


وواصل:" الإدارة على المحك أمام الجمعية العمومية قبل الانتخابات، والأهلي كان مكسر الدنيا في الفترة الماضية، وفي سنة الانتخابات يصل الفريق لهذا الوضع".


وزاد:" الصحف في المجر تؤكد أن الأهلي عرض مقابل مادي كبير على جراديسار، وأنه عرض لا يمكن رفضه، وسيحصل على ما يقرب من مليون دولار، وهناك لاعبين في الدوري المصري أغلى منه في الوقت الحالي".


وأتم:" هناك تخبط إداري في الأهلي، وكولر يلعب لاعبين وهو مجبر بسبب النقص العددي في الفريق، وإمام عاشور لعب أمام فاركو مهاجم ولم يظهر وخسره في مركز الجناح، وأقول للجمهور أحمد ربنا أن الفريق في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة عن بيراميدز، وبهذا الإرتباط والأشياء التي نراها لا أعرف كيف سيشارك الفريق في كأس العالم، والهلال يسعي لضم محمد صلاح للمشاركة في كأس العالم".

محمود الخطيب مجلس إدارة النادي الأهلي محمد شبانة الأهلي

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