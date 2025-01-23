رمضان السيد: قمصان ليس الخيار الأفضل للأهلي حال رحيل كولر

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن سامي قمصان المدرب العام لفريق الأهلي عليه لوم كبير بسبب عدم توجيه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق أثناء المباريات خاصة في حال وقوع أخطاء أثناء سير المباريات.

وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" في رأيي أنه في حال رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي وتعيين سامي قمصان بشكل مؤقت لن يكون حل جيد لصالح القلعة الحمراء ".

وأضاف:" سامي قمصان ضمن جهاز كولر ويطبق نفس فكره مع فريق الأهلي لذلك لن يقدم أي جديد في حال توليه المهمة بشكل مؤقت ".