محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة المصرية

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، احتفالات عيد الشرطة الـ ٧٣ بسينما هيبس بمركز الخارجة والتي ينظمها فرع الثقافة بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، والسيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، ورجال الشرطة وأهالي المحافظة.

وضم الحفل عددًا من الفقرات الشعرية والغنائية والفلكلورية؛ احتفاءً بجهود رجال الشرطة ودورهم الوطني المخلص.

وأكد المحافظ خلال كلمته أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية تُجسد أسمى آيات الانتماء للوطن، وسيسجل التاريخ ما قدمه رجال الشرطة من تضحيات لتحقيق الأمن للمصريين، داعيًا الله عزوجل بدوام الأمن والاستقرار بربوع الوطن في وجود أبناءه من رجال الشرطة والقوات المسلحة.