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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تتبيلة كنتاكي.. طريقة عمل الفرايد تشكين

كنتاكي
كنتاكي
ريهام قدري
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إذا كنتي تودين تقديم الدجاج بطريقة مختلفة لأولادك، نقدم لكي اليوم إليك طريقة عمل فرايد تشيكن بتتبيلة كنتاكي:

المكونات:

للتتبيلة:

1 كوب لبن زبادي أو لبن رايب.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل حلو).

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

1 ملعقة صغيرة بودرة بصل.

1/2 ملعقة صغيرة شطة (اختياري).

عصير نصف ليمونة.

قطع دجاج (يفضل أن تكون أفخاذ أو أجنحة للحصول على أفضل النتائج).


للخلطة الجافة:

2 كوب دقيق.

1/2 كوب نشا.

1 ملعقة كبيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة كركم.

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف (اختياري).

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري).


لتحضير البيض:

2 بيض.

1/2 كوب لبن.

رشة فلفل أسود وملح.


للقلي:

زيت غزير للقلي.

---

طريقة التحضير:

1. تتبيل الدجاج:

في وعاء كبير، اخلطي اللبن الزبادي أو الرايب مع عصير الليمون والتوابل.

ضعي قطع الدجاج في التتبيلة، وقلّبيها جيدًا لتغطي كل القطع. غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة 4-6 ساعات (ويُفضل طوال الليل).

2. تحضير الخلطة الجافة:

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق، النشا، والتوابل الجافة جيدًا.

3. تحضير خليط البيض:

في وعاء آخر، اخفقي البيض مع اللبن ورشة ملح وفلفل.

4. تغليف الدجاج:

خذي قطعة من الدجاج، واغمسيها في الخلطة الجافة لتغطيها تمامًا.

ثم ضعيها في خليط البيض، وأعيدي تغطيتها مرة أخرى بالخلطة الجافة. كرري العملية للحصول على طبقة مقرمشة إضافية.

5. القلي:

سخني زيت القلي في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

اقلي الدجاج على دفعات حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا (حوالي 10-12 دقيقة حسب حجم القطع).

ضعي القطع على ورق مطبخ لتصريف الزيت الزائد.

6. التقديم:

قدمي الفرايد تشيكن ساخنًا مع البطاطس المقلية والصلصات المفضلة.


وبالهنا والشفا!

الدجاج كنتاكي فرايد تشيكن

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