تتبيلة كنتاكي.. طريقة عمل الفرايد تشكين

إذا كنتي تودين تقديم الدجاج بطريقة مختلفة لأولادك، نقدم لكي اليوم إليك طريقة عمل فرايد تشيكن بتتبيلة كنتاكي:
المكونات:
للتتبيلة:
1 كوب لبن زبادي أو لبن رايب.
2 ملعقة كبيرة خل أبيض.
1 ملعقة صغيرة ملح.
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
1 ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل حلو).
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
1 ملعقة صغيرة بودرة بصل.
1/2 ملعقة صغيرة شطة (اختياري).
عصير نصف ليمونة.
قطع دجاج (يفضل أن تكون أفخاذ أو أجنحة للحصول على أفضل النتائج).
للخلطة الجافة:
2 كوب دقيق.
1/2 كوب نشا.
1 ملعقة كبيرة بابريكا.
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
1 ملعقة صغيرة ملح.
1 ملعقة صغيرة كركم.
1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف (اختياري).
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري).
لتحضير البيض:
2 بيض.
1/2 كوب لبن.
رشة فلفل أسود وملح.
للقلي:
زيت غزير للقلي.
---
طريقة التحضير:
1. تتبيل الدجاج:
في وعاء كبير، اخلطي اللبن الزبادي أو الرايب مع عصير الليمون والتوابل.
ضعي قطع الدجاج في التتبيلة، وقلّبيها جيدًا لتغطي كل القطع. غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة 4-6 ساعات (ويُفضل طوال الليل).
2. تحضير الخلطة الجافة:
في وعاء عميق، اخلطي الدقيق، النشا، والتوابل الجافة جيدًا.
3. تحضير خليط البيض:
في وعاء آخر، اخفقي البيض مع اللبن ورشة ملح وفلفل.
4. تغليف الدجاج:
خذي قطعة من الدجاج، واغمسيها في الخلطة الجافة لتغطيها تمامًا.
ثم ضعيها في خليط البيض، وأعيدي تغطيتها مرة أخرى بالخلطة الجافة. كرري العملية للحصول على طبقة مقرمشة إضافية.
5. القلي:
سخني زيت القلي في مقلاة عميقة على نار متوسطة.
اقلي الدجاج على دفعات حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا (حوالي 10-12 دقيقة حسب حجم القطع).
ضعي القطع على ورق مطبخ لتصريف الزيت الزائد.
6. التقديم:
قدمي الفرايد تشيكن ساخنًا مع البطاطس المقلية والصلصات المفضلة.
وبالهنا والشفا!