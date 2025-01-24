برودة أطراف الطفل تنذر بإصابته بمرض خطير

برودة الأطراف في الشتاء قد تكون طبيعية بسبب انخفاض درجات الحرارة، لكن في بعض الحالات، يمكن أن تكون مؤشرًا على مشاكل صحية، وخصوصا عند الأطفال وفقا لـ health line

1. ضعف الدورة الدموية: قد يكون السبب في برودة الأطراف عدم وصول الدم بشكل كافٍ إلى الأطراف بسبب مشاكل في الأوعية الدموية أو القلب.



2. قصور الغدة الدرقية: انخفاض نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر على تنظيم حرارة الجسم.



3. فقر الدم: نقص الحديد في الدم يقلل من قدرة الجسم على نقل الأكسجين، مما يؤدي إلى برودة الأطراف.



4. مرض رينو (Raynaud's Disease): اضطراب يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في اليدين والقدمين عند التعرض للبرد أو التوتر.



5. مرض السكري: يؤثر على الأعصاب والدورة الدموية، مما قد يؤدي إلى برودة وتنميل الأطراف.



6. اضطرابات الأعصاب الطرفية: قد تؤدي إلى شعور دائم بالبرودة أو التنميل في الأطراف.

إذا كانت برودة الأطراف متكررة أو مصحوبة بأعراض أخرى، مثل الألم، التنميل، أو تغير لون الجلد، يُنصح بمراجعة الطبيب لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.