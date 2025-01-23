كلنا ولادك .. منة عرفة تعتذر لـ أشرف زكي

اعتذرت الفنانة منة عرفة، لنقيب الفنانين أشرف زكي عن مابدر منها بدون قصد.

وكتبت منة عرفة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: “نقيبي و استاذي و معلمي و الاب الروحي ليا و لينا كلنا ، بعتذر لك عن اي حاجة ضيقتك مني في يوم من الايام او اي حاجة صدرت مني بدون قصد تجاه حضرتك كلنا اولادك و بنتعلم من حضرتك و انا اولهم و اسفه لحضرتك علي اي لحظه حضرتك اضايقت فيها و كنت انا السبب حتي لو كانت مش مقصوده ولا عمري اقصد ، و كل سنه وحضرتك طيب و بخير بمناسبة الايام المفترجه الي احنا فيها ، انا بحبك جداً و حضرتك عارف غلاوتك عندي قد ايه مقدرش علي زعلك ابداً ، مليش غيرك يا دكتور انت ابونا كلنا”.

وقد قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، رفع المعاش النقابي بـ قيمة 100 جنيه، ليصبح الحد الأقصى 900 جنيه بدلا من 800 جنيه.