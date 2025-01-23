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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أضرار تناول المشروبات الغازية على الشعر | لن تصدق

أضرار تناول المشروبات الغازية على الشعر
أضرار تناول المشروبات الغازية على الشعر
هاجر هانئ
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تشير دراسة جديدة إلى أن شرب المشروبات الغازية  قد يزيد من احتمالات إصابتك بالصلع وتساقط الشعر.

توصل باحثون من جامعة تسينغهوا في بكين إلى أن الأشخاص الذين تناولوا مشروب غازي واحد فقط يوميًا كانوا أكثر عرضة بنسبة 57% للإصابة بتساقط الشعر  مقارنة بأولئك الذين تجنبوا المشروبات الغازية.

وعلى وجه التحديد، قاموا بتحليل استهلاك "المشروبات المحلاة بالسكر"، والتي يشار إليها في الدراسة باسم SSBs، وطرحوا فرضية مفادها أن أي مشروب يحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف قد يساهم في الإصابة بهذه الحالة، وباستثناء المشروبات الغازية المخصصة للحمية، فإن المشروبات السكرية الأخرى، بما في ذلك المشروبات الرياضية والقهوة والشاي المحلاة، يجب أن تكون بعيدة عن متناولك إذا كنت ترغب في الحفاظ على شعرك.

تشير البيانات إلى أن نصف الرجال يفقدون شعرهم عادة بحلول سن الخمسين، و25% من الرجال الصلع يرون العلامات الأولى لتساقط الشعر قبل بلوغهم سن 21، وذلك وفقًا لعيادة كليفلاند .

لقد بحث العلماء لفترة طويلة عن علاج فعال لتساقط الشعر، فجربوا كل شيء بدءًا من الأقراص التي تؤخذ مرتين يوميًا وحتى المينوكسيديل التقليدي، المكون النشط في منتجات كييبس وروجين،  حتى أن فريقًا من الباحثين اليابانيين قام بزراعة بصيلات شعر في طبق بتري في وقت سابق من هذا العام - وهي الخطوة الأولى نحو تطوير علاج لنمو الشعر التجديدي.

ولكن التقدم الأخير قد يكون بلا فائدة إذا استمر الرجال في تناول المشروبات الغازية، فوفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن 63% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق يشربون مشروبًا سكريًا واحدًا على الأقل يوميًا.

وبحثت الدراسة الأخيرة، التي نشرت في مجلة Nutrients، عن روابط بين استهلاك المشروبات السكرية وتساقط الشعر عند الذكور، في مسح تم إجراؤه على 1028 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً، ويقع مقرهم في الصين.

أجاب المشاركون على أسئلة حول الصلع السابق، وعاداتهم الغذائية، وما إذا كانوا يعانون من أي مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، كما طُلب منهم أيضًا معرفة عدد المرات التي يتناولون فيها أطعمة ومشروبات معينة - وخاصة المشروبات الغازية والمرطبات المحلاة.

وكشفت الدراسة عن وجود "ارتباط مهم" بين استهلاك كميات كبيرة من المشروبات السكرية وتساقط الشعر.

لاحظ الباحثون أن أعلى معدل استهلاك للمشروبات المحلاة كان بين الرجال الأصغر سنا الذين شملهم الاستطلاع، ويعتقدون أن ذلك كان نتيجة "عدم الوعي بالآثار الضارة" للمشروبات السكرية.

وكتب المؤلفون "إن الأمراض المزمنة والوفيات غامضة وبعيدة للغاية بالنسبة للشباب لدرجة أنهم غير مستعدين للتخلي عن الرضا الذي توفره لهم البدائل الصحية من أجل تحقيق أهداف صحية طويلة الأجل".

وخلص الباحثون إلى أن شرب المشروبات السكرية مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع يزيد من خطر تساقط الشعر بنسبة 21%، في حين أن تناول أربعة إلى سبعة من المشروبات السكرية يزيد من الخطر إلى 26%.

وبالإضافة إلى تساقط الشعر، وجد الباحثون علاقة بين تناول المشروبات المحلاة والصحة النفسية، مما قد يؤدي إلى تغذية حلقة مفرغة من الاكتئاب والقلق والتي تزداد سوءًا بسبب تساقط الشعر.

وفي تحليلهم، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستهلكون ثلاثة مشروبات غازية يوميًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنحو 25%. كما اكتشفوا أن السكريات البسيطة في مثل هذه المشروبات مرتبطة بارتفاع مستويات القلق بين المشاركين في الدراسة الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا.

وتعتبر النتائج التي توصل إليها العلماء مترابطة، أي أنهم لا يستطيعون الجزم بأن الصودا تسبب تساقط الشعر، بل إن شاربي الصودا فقط يفقدون شعرهم بمعدلات أعلى.

ولكن هذا الارتباط المحتمل بين سوء التغذية والصلع ليس الأول من نوعه، حيث قام باحثون آخرون بتحليل آثار الملح على خط الشعر المتراجع، وقد أشاد بعض الباحثين بالأكل الصحي والفيتامينات والمعادن المختلفة باعتبارها الحل الأمثل لمنع تساقط الشعر، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تناول الطعام الصحي هو الحل الأمثل.

ولكن الباحثين في بكين لم يعتقدوا ذلك، ولم يجدوا أي خصائص وقائية لتناول الطعام الصحي، ولكنهم طالبوا بإجراء المزيد من الدراسات لتأكيد نتائجهم.

المصدر: nypost.

تساقط الشعر المشروبات الغازية الصلع

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