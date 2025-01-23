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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل .. ميتسوبيشي لانسر سعرها 350 ألف جنيه

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008
ميتسوبيشي لانسر موديل 2008
إبراهيم القادري
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يحتوي سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 2008، وتنتمي لانسر لفئة السيارات السيدان.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

- مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 الخارجية

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

تمتلك سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، شبكة امامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد خارجية بنفس لون السيارة، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

- محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

تنقل قوة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 288 ألف/كم، وتعرض السيارة للبيع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 الداخلية

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

زودت مقصورة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإضاءة والمصابيح والإشارات، وبها تكييف، ومخارج تكييف امامية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها درج تخزين أمامي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وكونسول وسطي، وحوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

- سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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