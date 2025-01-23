تأجيل محاكمة 55 متهما بزراعة 3.5 فدان نباتات مخدرة بأسيوط

قررت الدائرة الثانية عشر، بمحكمة جنايات أسيوط، تأجيل محاكمة 55 شخصا بينهم 4 حضوريا متهمين بزراعة 3.5 فدان من نباتات " الخشخاش والبانجو " المخدرين وحيازة 28 جوال من نباتات البانجو المخدر بجزيرة بني محمد " القلعة " بمركز أبنوب، لجلسة يوم السبت 15 فبراير القادم لحضور رئيس غرفة عمليات رئاسة قطاع المنطقة الجنوبية للأمن المركزي بأسيوط رفقة جميع أوامر العمليات الخاصة برئاسة قطاع المنطقة الجنوبية للامن المركزي الثابت بها أسماء ضباط وأفراد قوات الامن المركزي وأرقام المدرعات والسيارات وأسماء سائقيها المصاحبة لضباط مباحث مركز شرطة أبنوب لتدعيمها بجزيرة القلعة قرية بني محمد مركز أبنوب عن يوم 4 /2 / 2024 والخاصة بضبط الأراضي الزراعية المنزرعة بالنباتات المخدرة للاطلاع عليها وكلفت المحكمة النيابة العامة تنفيذ ذلك على وجه رسمي مع إخطار كلا من مساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة بهذا القرار .



عقدت الجلسة برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

وناقشت هيئة المحكمة أعضاء اللجنة المشكلة فيما تضمنه تقرير اللجنة الذي أعدته بقرار من المحكمة بجلستها الماضية لمعاينة قطع الأراضي محل الدعوى كما ناقشت رئيس قاطع قوات الأمن المركزي ورؤساء غرفة العمليات بالقطاع

وكانت المحكمة أمرت بتكليف لجنة من إدارة أملاك الدولة والوحدة المحلية بقرية بني محمديات و مسئول المتغيرات المكانية للانتقال و معاينة قطع الأراضي الزراعية الـ 7 بمنطقة القلعة بقرية بني محمد لبيان عما إذا كانت تلك القطع أو بعضها تابعة وخاصة بأملاك الدولة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان مساحة كل قطعة على حده تحديدا وبيان عما إذا كانت مربوطة وتم حصرها باسم شخص معين من عدمه وبيان وضع اليد الفعلي على كل قطعة أو القائم بزراعتها واستغلالها مع بيان الحدود الأربعة لكل قطعة مع تكليف مأمور مركز شرطة أبنوب أو نائبه بمرافقة اللجنة خلال إجرائها المعاينة مع مرافقتهم احد ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب الذين كانوا متواجدين ومشاركين في ضبط قطع الأراضي المنوه عنها وتقوم اللجنة بإعداد تقرير وإيداعه بالمحكمة قبل موعد الجلسة المحددة بمدة كافية .



تعود وقائع القضية رقم9247 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود معلومات للرائد مصطفى عبد الساتر معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب تفيد بوجود مساحات كبيرة من الأراضي متفرقة بمنطقة القلعة بجزيرة بني محمد مزروعة بالمواد المخدرة .

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد العقيد أحمد عبد الرحمن مخلوف وكيل فرع البحث الجنائي لقطاع الشرق و الرائد أحمد عاصم حمزة رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب والرائد مصطفى عبد الساتر والنقيب حسام عبد المنعم والنقيب فتحي طوسون معاونوا المباحث قوة من أفراد الشرطة السريين مدعومين بقوات الأمن المركزي استهدفت منطقة القلعة بجزيرة بني محمد وعثرت القوات على قطعة ارض بمساحة نصف فدان مزروعة بنبات الخشخاش المخدر وأكدت التحريات انه يقوم بزراعتها كلا من " فتحي . ح . س " ٥٩ عاما ، فلاح ، و " محمد . ف . ح " ٣٥ عاما ، فلاح ، و " أحمد . ف . ح " ٣٣ عاما ، فلاح ، و " علي . ح . ح " ٣١ فلاح ، مقيمين القلعة جزيرة بني محمد العقب، وكذا عثر على قطعة زراعية حوالي نصف فدان مزروعة لنبات الخشخاش المخدر وحال الاقتراب من قطعة الأرض رفقة الرائد مصطفي عبد الساتر وقوات الأمن المركزي شاهد شخصان في هذه القطعة وفور مشاهدتهم للقوات قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية اتجاه القوات فقامت القوات بالتعامل معهم ونتج عنه أصابه احدهم وهروب الآخر وتبين انه يدعي " سليم . ح . م " ومقيم بشتيل الوراق محافظة الجيزة ومصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر وعثر بحوزته علي سلاح ناري بندقية آلية سريعة الطلقات عيار ۷,۶۲ × ۳۹ مطموسة الأرقام وبها الخزينة الخاصة بها وحقيبة جلدية بها 5 خزن لذات السلاح (۱۰۰ ) طلقة لذات العيار والسلاح وبمواجهته بالسلاح والذخائر المضبوطة اقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن زراعات المواد المخدرة والاتجار فيها وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتبين أن هذه القطعة يقوم "بزراعتها كلا من " تهامي. هـ . م " ٤٧ عاما، فلاح و " محمد . هـ . م " ٣٢ عاما ، فلاح و " وليد . ف . ع " ٢٦ عاما ، فلاح ، و " سليم . ح . م " ۳۸ عاما ، فلاح ومقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز ابنوب

كما عثر الرائد مصطفي عبد الساتر و النقيب حسام عبد المنعم معاونا مباحث المركز علي قطعة ارض نصف فدان وقطعة أخرى نصف فدان قريبة منها لنبات الخشخاش المخدر وكذا نبات البانجو وكذا غرفة بداخل الأرض بداخلها (۲۸) جوال لنبات البانجو المعد للبيع وتبين أن المضبوطات وقطعتي الأرض يقوم بزراعتها كلا من " علاء . ع . م " ٢٥ عاما، فلاح و " أحمد . ط . ع " ٢٨ عاما ، فلاح و " أحمد . ع . س " ٣٢ عاما ، فلاح و" علاء . ع . ح " ٣٢ عاما ، فلاح ومقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز أبنوب

كما عثر الرائد مصطفي عبد الساتر و النقيب حسام عبد المنعم و النقيب فتحي طوسون معاونوا وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب علي قطعة ارض نصف فدان وقطعة أخرى قريبه منها نصف فدان مزروعة لنبات الخشخاش المخدر وتبين أن من يقوم بزراعتها كلا من " حسن . خ . س " ٢٦ عاما ، فلاح و " أحمد . ح . ح " ۲۸ عاما ، فلاح ، و " محمد . د . ح " ۲۸ عاما، فلاح ، و " محمد . ف . م " ٣١ عاما ، فلاح ، و " خالد . ح . س "٥٥ عاما ، فلاح مقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز أبنوب.

وعثر النقيب فتحي طوسون معاون مباحث مركز شرطة أبنوب على قطعة ارض نصف فدان مزروعة لنبات الخشاش المخدر وتبين أن من يقوم بزراعتها كلا من " محمد . ص . ع "34 عاما، فلاح و " حامد . م . س " ٤٢ عاما، فلاح ، و " محمد. ح . م " ٢٦ عاما، فلاح ، و " وليد . ح . م " ٢٧ عاما ، و " عيسى. ف . م " ٥٢ عاما ، و " محمد . ع . ف " ٢٨ عاما، ومقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز أبنوب.

وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهمين جميعا باستئجار الأراضي محل الضبط ويقومون بزراعتها بنباتات البانجو والخشخاش المنتج للأفيون بقصد الاتجار.