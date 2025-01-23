خفيف على المعدة .. طريقة عمل الأرز المكسيكي

الأرز المكسيكي هو طبق لذيذ وخفيف على المعدة، يتميز بنكهاته المميزة والبهارات التي تضيف له مذاقًا رائعًا. إليك طريقة عمله بسهولة:

المكونات:

كوب ونصف أرز طويل الحبة (مغسول ومنقوع لمدة 30 دقيقة)

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الزيتون

بصلة صغيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

حبة فلفل رومي (أحمر أو أخضر) مفرومة

2 حبة طماطم مفرومة

ملعقة كبيرة معجون طماطم

كوب ونصف مرق دجاج أو ماء ساخن

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملح حسب الرغبة

نصف كوب ذرة أو فاصوليا سوداء (اختياري)

رشة كزبرة خضراء مفرومة للتزيين



الطريقة:

1. سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلّبي حتى يذبل ويصبح لونه شفافًا.



2. أضيفي الثوم والفلفل الرومي وقلّبي لبضع دقائق حتى تنضج المكونات.



3. أضيفي الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم، وقلبي المكونات حتى تمتزج وتصبح الصلصة كثيفة قليلاً.



4. أضيفي الكمون والبابريكا والملح، وقلّبي جيدًا.



5. صفّي الأرز المنقوع وأضيفيه إلى القدر، وقلّبي الأرز مع المكونات لبضع دقائق حتى يمتزج مع النكهات.



6. أضيفي مرق الدجاج أو الماء الساخن، واتركي الخليط يغلي.



7. خفّفي النار وغطي القدر، واتركي الأرز يطهى على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج الأرز تمامًا.



8. أضيفي الذرة أو الفاصوليا السوداء (إذا رغبتِ)، وقلّبي بلطف.



9. زيّني بالكزبرة الخضراء وقدميه ساخنًا.

يقدم مع الدجاج المشوي أو اللحم، أو يُستمتع به كوجبة خفيفة بمفرده!