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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2025 .. بدء تصوير "أهل الخطايا" لـ جمال سليمان وسوسن بدر

مسلسل أهل الخطايا
مسلسل أهل الخطايا
أحمد البهى
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بدأ النجم جمال سليمان، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "أهل الخطايا"، المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل، تأليف أحمد أنور و محمد عبدالقوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز في ثاني تعاون يجمعهما، وذلك بعد النجاح اللذي حققاه من خلال مسلسل "الطاووس" الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2021.

وانطلق تصوير المشاهد الأولى من المسلسل والتي جمعت جمال سليمان، مع كلا من سوسن بدر، و محمد ثروت، وأحمد فهيم، وإسلام جمال وفرح الزاهر و مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ويتم تصوير العمل بشكل شبه يومي تمهيدا لعرضه خلال موسم رمضان 2025، حيث وضع المخرج رؤوف عبد العزيز جدول زمني للانتهاء من تصوير في الأيام الأولى من رمضان، وجاء التصوير بعد تحضيرات مكثفة استمرت على مدار الأشهر الماضية حيث دخل فريق العمل التصوير بعد كتابة السيناريو كاملا وانتهاء كافة البروفات والمعاينات.

ويتناول المسلسل العديد من القضايا والجرائم الحقيقة في قالب درامى خاص للمشاهد عبر الشاشة في رمضان 2025، فيتناول من خلال أحداث مسلسل "أهل الخطايا" جرائم خرجت من رحم الواقع، في 15 حلقة  عكف على تحضيرها رؤوف عبد العزيز جمال سليمان ومؤلفي العمل في سرية تامة على مدار الأشهر الماضية.

ويفرض رؤوف عبد العزيز، السرية التامة حول تفاصيل مسلسل أهل الخطايا، ولم يكشف تفاصيل تلك الجرائم الحقيقة التي يتناولها، لتكون مفاجأة للجمهور عبر الشاشة الصغيرة في رمضان المقبل.

وكانت بادرة مسلسلات رؤوف عبد العزيز، الواقعية السابقة التي كان منها"انحراف، والطاووس، وستهم"، بمثابة محرك لبوصلة الدراما المصرية نحو هذه النوعية من الأعمال، فاتجه بعدها الكثير نحو جرائم الواقع الذي يلمس المشاهد بقضايا حقيقية عاصرها ولامسها في أحداث مشابهة حركت الرأي العام.

يشار إلى أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان، كلا من سوسن بدر، و محمد ثروت، وأحمد فهيم،   وتأليف كلا من المؤلفين أحمد أنور و محمد عبد القوي ، إخراج رؤوف عبد العزيز.

سوسن بدر جمال سليمان أهل الخطايا

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