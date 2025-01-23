وزير الشئون النيابية: معرض الكتاب منارة للتواصل الفكري والحضاري بين الأمم

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، صباح اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتحمل نسخة هذا العام شعار "اقرأ... في البدء كان الكلمة"، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس وسط حضور حكومي ودبلوماسي وثقافي رفيع المستوى.

وشارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الافتتاح الذي، تحل فيه "سلطنة عمان" ضيف شرف هذه الدورة، واختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

وبدأ وزير الثقافة، والوفد المرافق له جولتهم بزيارة جناح وزارة الثقافة المصرية، الذي يضم للمرة الأولى أجنحة متنوعة لقطاعات الوزارة المختلفة، كما زاروا جناح وزارة الدفاع، والذي سلط الضوء على الإسهامات الثقافية للقوات المسلحة في تعزيز الوعي الوطني، وجناح وزارة الداخلية، ووجه التهنئة للقيادات الأمنية بمناسبة أعياد الشرطة، وجناح هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك تفقد جناح حلايب وشلاتين، وتفقد العروضات البيئية.

قال المستشار محمود فوزي، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد أبرز الفعاليات الثقافية التي تعكس مكانة مصر كمنارة للتواصل الفكري والحضاري بين الأمم، وانه ليس فقط مجرد معرض للكتب، بل هو منصة حيوية تعزز الحوار الثقافي وتحتفي بالإبداع كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة ونشر قيم التعايش والسلام، ومصر حريصة على تنظيم هذا الحدث العالمي الذي يعكس التزامها بدور الثقافة في تعزيز الروابط الإنسانية وبناء جسور التفاهم بين الحضارات المختلفة.

وأشار الوزير، إلى أن الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحمل في طياتها مسؤولية كبيرة لتقديم تجربة استثنائية تعبر عن روح الابتكار والتطور الذي يشهده العالم، وهذا المعرض يمثل فرصة فريدة تجمع بين المفكرين والمبدعين والجمهور للاحتفاء بالكتاب كركيزة أساسية للمعرفة والتقدم، ومصر بتاريخها العريق، تؤكد من خلال هذه الفعالية دورها الريادي في دعم الثقافة كأداة لبناء الإنسان وتطوير وعيه، واضعة نصب أعينها أهمية الإبداع في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف التنموية.

وتم تفقد جناح سلطنة عمان ضيف شرف الدورة ال56، الذي يُقام على مساحة كبيرة ويقدم التراث والفنون العمانية، وذاك برفقة، الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي - وزير الإعلام العماني، والسيد سعيد بن سلطان البوسعيدي، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية للثقافة، والسفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، وقام وفد دولة سلطنة عمان بأهداء وزير الثقافة مجسم لمسجد السلطان قابوس.

كما شملت الجولة أجنحة الأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء، إلى جانب أجنحة دولية مثل هيئة الشارقة للكتاب، وحكومة الفجيرة، وهيئة النشر السعودية التي تشارك لأول مرة، وتفقد عددًا من أجنحة الدول المشاركة منها المملكة العربية السعودية، والإمارات بأجنحتها المتعددة، وقطر، والبحرين، وغيرها.

شارك في الافتتاح عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، من بينهم: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور سامح الحنفي، وزير الطيران المدني، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الدكتور نظير عيَّاد، فضيلة مفتي الجمهورية، الدكتورة مرجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، إلى جانب حضور عدد من سفراء الدول المشاركة، ومساعدين السادة الوزراء وممثلي الوزارات والهيئات الثقافية.