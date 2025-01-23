قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
FITUR 2025.. وزير السياحة: الجناح المصري يعكس عراقة حضارتنا ويجذب إعجاب الزائرين
وزير المالية: نتطلع لتعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة
مفتاح الجنة يا أمي.. ماذا قال البطل عمر القاضي لوالدته قبل استشهاده| فيديو
وزير المالية: توسيع استثمارات القطاع الخاص يتصدر أولوياتنا فى مسار الإصلاحات الهيكلية
مصرع وإصابة 8 أشخاص بالشيخ زايد في حادث سيارة نقل وميكروباص
قرار عاجل في الأهلي بـ إعفاء مدرب الناشئين من منصبه بسبب هذا اللاعب | خاص
بعد الخسارة الأخيرة.. وزير الرياضة لـ لاعبي منتخب اليد: ثقتنا فيكم بلا حدود
للمشاركة في كأس العالم.. اقتراب زيزو من الأهلي
مايكروسوفت تعزز علاقاتها مع الجيش الإسرائيلي للدعم التكنولوجي في الحرب على غزة.. تفاصيل
سبب عطل شات Chat GPT.. أوبن أيه آي تعترف بتعطل خدماتها
حزب الله يحذر: فترة الـ60 يوما لانسحاب العدو من لبنان شارفت على ‏الانتهاء
عهد جديد .. شراكة وتعاون عسكري بين مصر والصومال "لا يهدد أحدا"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2025 .. تعرف على قناة عرض مسلسل "فهد البطل"

بوستر مسلسل "فهد البطل"
بوستر مسلسل "فهد البطل"
تقى الجيزاوي
×

كشفت قناة الحياة عن البوستر الدعائي الأول لمسلسل “فهد البطل” من بطولة الفنان أحمد العوضي والمقرر مشاركته فى الماراثون الرمضاني 2025.

ونشر الحساب الرسمي لقناة الحياة على موقع فيسبوك بوستر المسلسل وجاء بتعليق: “انتظروا النجم أحمد العوضي ومسلسل فهد البطل على شاشات المتحدة في رمضان 2025”.

مسلسل فهد البطل 

يشارك في بطولة مسلسل فهد البطل عدد كبير من الفنانين، وهو بطولة أحمد العوضي، ميرنا نورالدين، أحمد عبدالعزيز، نسرين أمين، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجي.

ويواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل فهد البطل للموسم الرمضاني المقبل 2025، الذي تدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي.

ويراهن «العوضي» من خلال هذا العمل، على نجاحه الذي حققه في مسلسل “حق عرب” الموسم الرمضاني الماضي، بشخصية عرب السويركي.

وشارك أحمد العوضي فى الموسم الرمضاني الماضي 2024 بمسلسل “حق عرب” وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

رمضان 2025 أحمد العوضي “فهد البطل”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025

نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 .. درجاتك هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 .. برقم الجلوس

زيادة المرتبات 2025

زيادة المرتبات 2025.. 5 فئات مستحقة وهذا موعد إقرار العلاوة السنوية رسميًا

مكالمات Wi-Fi Calling

أكواد تفعيل خدمة Wi-Fi Calling لإجراء مكالمات واي فاي عالية الجودة

ارشيفي

دولة إسلامية تحظر النقاب وتحد من إقامة الشعائر الدينية في بعض الأماكن

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس الترم الأول .. ظهرت الآن

موعد بداية الترم الثاني

العودة للمدارس 2025 .. قرار عاجل بشأن موعد بداية الترم الثاني

ترشيحاتنا

اللواء دكتور سمير فرج الخبير العسكري والإستراتيجي

سمير فرج: مصر تتعرض لحروب الجيلين الرابع والخامس

طلعت مصطفى

ضمن مسئوليتها المجتمعية.. "طلعت مصطفى" تدعم طوارئ مستشفى الأطفال بالمدينة الطبية بجامعة عين شمس |فيديو

الكنسية الأسقفية

رئيس الأسقفية يناقش استراتيجيات العام الجديد ودور الكنيسة في المجتمع .. صور

بالصور

يسرا أبرز الحضور .. صور لافتة من حفل عيد ميلاد أنغام

أنغام
أنغام
أنغام

6 طرق تكشف الزبدة البلدي المغشوشة .. رقم 4 سهل جدا

السمنة البلدي
السمنة البلدي
السمنة البلدي

بفستان قصير.. إلهام شاهين تتألق في عيد ميلاد أنغام | شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

10 أنواع.. أسهل طرق تخزين الخضروات لرمضان

تخزين الخضار
تخزين الخضار
تخزين الخضار

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

كراسي مساج وكبسولات نوم .. تطوير كبير في صالات ركاب مطار القاهرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع الدولار وارتفاع الذهب.. اعرف أسعارها الآن

الاهلي

الأهلي يدعم الهجوم.. خالد طلعت يكشف آخر مستجدات صفقات الأحمر

الفيروسات التنفسية

تنتقل باللمس.. "إنفلونزا المعدة" خطر يهدد العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد