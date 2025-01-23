أستاذ قانون: الاحتلال يريد الاستيلاء على الضفة الغربية

قال الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون، إن ما تقوم به إسرائيل في مخيم جنين يعد امتدادًا لعمليات الإبادة الجماعية التي بدأت في قطاع غزة.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس أعمال هدم المنازل، وتهجير السكان من داخل مخيم جنين، إلى جانب القتل، والتجويع، وحصار المستشفيات.

وأضاف القواسمي، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج مطروح للنقاش المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ موقفًا حاسمًا، مطالبًا بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع المتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين.



ودعا إلى مزيد من الجدية من المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجميع المسؤولين عن الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال.



وأكد القواسمي أن البرامج الانتخابية للحكومة الإسرائيلية تتضمن تهجير الشعب الفلسطيني، والاستيلاء على الضفة الغربية، وضمها إلى دولة الاحتلال، إلى جانب التوسع في بناء المستوطنات.