وزير الخارجية : مصر تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار الأجنبي

أوضح السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال عبد العاطي خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الخميس إن الحكومة حددت سقفاً للاستثمارات العامة بما لا يتجاوز تريليون جنيه مصري (20 مليار دولار أمريكي) بهدف تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هناك استراتيجية وطنية للاستثمار تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات وزيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 14%.

كما أشار إلى أن الحكومة المصرية أقرت حوافز ضريبية مشجعة للمستثمرين، وتعمل على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأكد عبد العاطي أن مصر توفر بيئة استثمارية جاذبة تدعم تحقيق رؤية مصر 2030، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة النظيفة، النقل، الصناعة الخضراء، والذكاء الاصطناعي.

