تعرف على كل ما كشفت عنه سامسونج في حدث Unpacked 2025

خلال حدث Galaxy Unpacked، أطلقت شركة سامسونج عددا كبيرا من المنتجات، بما في ذلك نظارة الواقع المختلط، وميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة، و3 هواتف رائدة، ومنافس جديد لهواتف آيفون.

وفيما يلي قائمة بجميع المنتجات التي أصدرتها عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية أو أعلنت عنها فقط.

أبرز ما تم الإعلان عنه في حدث سامسونج Galaxy Unpacked 2025



1. هاتفا Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus:

يأتي هاتفا Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus مع تحسينات طفيفة في التصميم، وهما مزودان بمعالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، الذي يوفر زيادة 40% في أداء وحدة معالجة الشبكات العصبية (NPU).



ويتضمن كلا الهاتفان شاشة من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بقياس 6.2 بوصة للطراز العادي و6.7 بوصة لطراز بلس تدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز، ويحزم بطارية بسعة 4000 مللي أمبير و4900 مللي أمبير على التوالي.



يمتاز ثنائي سامسونج Galaxy S25، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

هاتفا Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus



2. هاتف Galaxy S25 Ultra:



يتميز هاتف Galaxy S25 Ultra بهيكل أنحف وأخف وزنا من الإصدار السابق مع إطار من التيتانيوم وشاشة Dynamic AMOLED 2X بمقاس 6.9 بوصة، تدعم معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز، وتقنيات Vision Booster وAdaptive Color Tone.

ولتعزيز أداء مزايا الذكاء الاصطناعي زودت سامسونج الهاتف بمعالج كوالكو الأحدث Snapdragon 8 Elite، ويمتاز بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدستين مقربتين بدقة 10 و50 ميجابكسل.

3. هاتف Galaxy S25 Edge:



كشفت سامسونج في نهاية الحدث عن هاتف Galaxy S25 Edge، الذي يتميز بتصميم نحيف للغاية ويحتوي على كاميرتين بدلا من ثلاث كـ أحدث منافس لهواتف آيفون، ومن المتوقع إطلاقه في النصف الأول من العام بسعر أقل قليلاً من Galaxy S25 Ultra يبلغ 1299 دولار.

هاتف سامسونج Galaxy S25 Edge

4. نظارة الواقع المختلط:

كشفت سامسونج خلال الحدث عن نظارة الواقع المختلط التي تعمل بنظام Android XR، والتي تم طويرها بالتعاون مع جوجل وكوالكوم، وتحمل الاسم الرمزي “Project Moohan“.

نظارة الواقع المختلط من سامسونج





5. مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة:

- ميزة AI Select: تشبه خدمة Circle to Search من جوجل، حيث تعمل على تيسير استخدام شاشة هاتفك، عند تحديد البيانات، تقترح هذه الميزة إجراءات يمكنك اتخاذها بدلا من البحث في الويب.

- تحديثات Circle to Search: قامت سامسونج بتحديث هذه الميزة لتعزيز كفاءتها، حيث أصبحت قادرة الآن على التعرف على أرقام الهواتف أو رسائل البريد الإلكتروني أو عناوين URL المعروضة على الشاشة.

- تنفيذ إجراءات عبر التطبيقات المتعددة: من خلال استخدام اللغة الطبيعية، يمكنك استخدام Gemini لأداء مهام متعددة من تطبيقات مختلفة.

- البحث عن الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي: تتيح لك أداة البحث في مكتبة الصور استخدام اللغة الطبيعية للعثور على الصور بسهولة.

- محرك البيانات الشخصية: نظام قائم على الذكاء الاصطناعي يقوم بتخزين بياناتك محليا في الجهاز، مما يوفر تجربة استخدام مخصصة دون الخوف من التخزين السحابي.

- Now Brief: توفر لك هذه الميزة اقتراحات عبر Now Bar على شاشة القفل.

- ممحاة الصوت: تمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في الأصوات ضمن مقاطع الفيديو، مثل تعديل أصوات الخلفية، مما يسمح بتقليل الضوضاء أو تعزيز الأصوات المطلوبة.

- تحسين ميزة التحرير التوليدي: تم تطوير ميزة Generative Edit لتتيح إزالة الظلال إلى جانب العناصر غير المرغوب فيها.