مفاجأة بشأن رحيل بوبيندزا من رابيد بوخارست.. وهذا موقف الزمالك

يبدو أن المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا، الذي يلعب حاليًّا مع نادي رابيد بوخارست الروماني، يقترب من ممارسة هوايته المعتادة وهي الهروب مجددا والانتقال إلى ناد آخر.. فما القصة؟

جدير بالذكر أن بوبيندزا قد سبق وهرب إلى رابيد بوخارست الروماني رغم توقيعه لنادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وتأتي أنباء رحيل أرون بوبيندزا بعد أقل من موسم من انضمامه إلى رابيد، حيث كان قد تراجع عن اتفاقه السابق مع نادي الزمالك المصري.

أزمة بوبيندزا مع رابيد بوخارست

منذ انضمامه إلى رابيد بوخارست، شارك بوبيندزا في 11 مباراة وسجل خمسة أهداف، مما جعله أحد اللاعبين الذين يعتمد عليهم الفريق.

ومع ذلك، يبدو أن هناك بعض القضايا المتعلقة بتواجده، حيث تحدث مدرب الفريق، فيكتور أنجيليسكو، عن أن اللاعب سيتم استدعاؤه للاجتماع لكنه قد لا يبقى مع الفريق لفترة طويلة.

الغياب المفاجئ لبوبيندزا عن تدريبات الفريق في معسكر دبي قد أثار الكثير من الشائعات، وتم الإشارة إلى أن السبب وراء ذلك هو مشكلة في الكاحل.

فيكتور أنجيليسكو مدرب رابيد قال عبر "فانتاك": "سيتم استدعاء بوبيندزا.. لا أعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق، إنه موضوع مغلق، لا يمكننا التسامح مع مثل هذا الموقف، رابيد فوق أي لاعب، نريد سلوكًا مختلفًا من لاعبي رابيد".

وأصدر نادي رابيد بوخارست الروماني بيانا رسميا منذ أيام يهاجم خلاله سلوك مهاجمه الجابوني أرون سالم بوبيندزا.

ما واجهة بوبيندزا القادمة؟

وفقًا لمصادر رومانية، بدأ شنجهاي بورت بتوجيه اهتمامه لضم بوبيندزا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقد أظهرت مباراة ودية حديثة بين رابيد بوخارست وشنجهاي بورت، أقيمت في 15 يناير بدبي، مدى موهبة بوبيندزا، حيث تمكن من تسجيل الهدف الوحيد في تلك المباراة.

فيما تشير تقارير صحفية إلى أن اللاعب يتلقى عروضًا ضخمة من الدوري التركي، حيث يمتلك عروضًا من فريقي سيفاس سبور وبودروم.

ما موقف الزمالك من بوبيندزا؟

وكان عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك قد كشف عن تقديم ناديه شكوى رسمية ضد بوبيندزا.

وكتب عمرو أدهم عضو مجلس الزمالك عبر منصة إكس: "تم تقديم شكوى أرون بوبيندزا رسميا و تلقى النادي اخطارا بالاستلام الرسمي من فيفا".

الزمالك سبق وأعلن وصول البطاقة الدولية لـ بوبيندزا لكن المهاجم الجابوني لم يأت إلى القاهرة وأتم اتفاقه مع رابيد بوخارست.

فيما أعلن رابيد بوخارست الروماني قيد بوبيندزا في قائمته بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".