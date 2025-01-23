النيابة العامة تحقق مع مراقبة امتحان بإعدادية الجيزة في واقعة تسريب امتحان الجبر

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول اتهام مراقبة في لجنة امتحان بالشهادة الإعدادية بـ تسريب امتحان مادة الجبر بعد تصوير ورقة الأسئلة.

تسريب امتحان مادة الجبر

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في اتهام مراقبة في لجنة امتحان بالشهادة الإعدادية بـ تسريب امتحان مادة الجبر بعد تصوير ورقة الأسئلة.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ومدى تورط المعلمة المتهمة في تسريب الامتحان فعليا.

وحرر رئيس لجنة امتحانات بإحدى مدارس مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، محضرًا يتهم فيه معلمة مراقبة لجنة بتصوير ورقة الأسئلة الخاصة بمادة الجبر وتسريبها بعد دقائق من بدء الامتحان.

وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من رئيس لجنة امتحانات بإحدى المدارس الكائنة بدائرة المركز، يفيد بقيام معلمة مراقبة لجنة بتصوير ورقة الأسئلة الخاصة بمادة الجبر بعد دقائق من بدء الامتحان واتهمها بتسريب الامتحان.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.