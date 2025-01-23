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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب خسارتهم.. أيمن يونس لـ لاعبي الزمالك: رافعين ياقة التيشيرت كدا ليه

ايمن يونس
ايمن يونس
محمد بدران
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فتح أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، النار على لاعبي الفريق الأبيض، بعد خسارتهم بهدف دون رد من مودرن سبورت في المباراة التي انتهت مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أيمن يونس، في تصريحات تلفزيونية، "أنا مش فاهم لاعيبة الزمالك كانوا رافعين ياقة التيشيرت كدا ليه وهما بيلعبوا، كأنهم كسبان كتير".

وأضاف “السبب الرئيسي أنهم كلهم بيلعبوا بتناكة كبيرة أوي، وده شىء سلبي جدًا، الفريق كله كان سيئ في كل حاجة من حيث الأداء، وتغييرات المدرب”.

وكان الزمالك خسر أمام فريق مودرن سبورت في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من البطولة المصرية.

ترتيب فريق الزمالك في الدوري الممتاز 

يحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 71 نقاط، جمعها بعد أن خاض 9 مباريات، فاز خلالها مباراة 5 مباريات وتعادل في 2 مباريات وتلقى الخسارة في مثلها

ترتيب فريق مودرن سبورت في الدوري الممتاز

يحتل فريق مودرن سبورت المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، جمعها بعد أن خاض 9 مباريات، فاز خلالها مباراة واحدة وتعادل في 4 مباريات وتلقى الخسارة في مثلها.

خسارة الزمالك يهاجم لاعبي الزمالك مودرن سبورت ايمن يونس

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