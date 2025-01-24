بمساحة عائلية .. ماذا تقدم هيونداي ستاريا 2025 وسعرها في السعودية ؟

تعزز الصانعة الكورية الجنوبية هيونداي من تواجدها داخل السوق السعودي، بين طرح النسخة العائلة ستاريا موديل 2025، والتي تقدم بعدد كبير من التجهيزات، بالاضافة إلى السمة الخاصة بها وهي الانتماء إلى فئة السيارات العائلية.

هيونداي ستاريا موديل 2025

الأبعاد الخارجية وتصميم سيارة هيونداي ستاريا موديل 2025

ترتكز سيارة هيونداي ستاريا موديل 2025 على قاعدة عجلات بطول 3,273 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 5,253 مم، و 1,997 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1,990 مم، وتضم السيارة جنوط فولاذية أو معدنية بقياس يتراوح بين 17 و18 بوصة، مع نوافذ كبيرة، ومقدمة ذات شكل انسيابي معزز بشبكات كبيرة الحجم، وإضاءة شريطية.

القدرات الفنية للسيارة هيونداي ستاريا موديل 2025

زودت السيارة هيونداي ستاريا موديل 2025 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي، بقوة 272 حصانا و331 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة 8 غيار أوتوماتيك، بتقنية الجر الأمامي للعجلات، كما تضم السيارة محرك رباعي الاسطوانات، بقوة 177 حصانا، بنظام الدفع الثنائي أو الكلي.

هيونداي ستاريا موديل 2025

أبرز تجهيزات السيارة هيونداي ستاريا موديل 2025

تضم السيارة هيونداي ستاريا موديل 2025 نظام المساعدة على البقاء في الحارة المرورية، نظام نظام التحكم الذكي في السرعة، تقنية المساعدة في الخروج الآمن، و نظام التوزيع الإلكتروني الخاص بالفرامل، وسائد هوائية أمامية وأمامية جانبية وستائرية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق، نظام الثبات الإلكتروني.

زودت السيارة هيونداي ستاريا موديل 2025 بنظام صوتي فاخر من طراز BOSE، شاشة للنظام الترفيهي قياس 8 بوصة، شاشة رقمية للعدادات قياسها 10.25 بوصة، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، مكيف هواء متعدد المناطق، فتحة سقف كهربائية.

هيونداي ستاريا موديل 2025

أسعار السيارة هيونداي ستاريا موديل 2025 في السعودية

تبدأ أسعار هيونداي ستاريا موديل 2025 ديزل فئة الـ9 مقاعد من 141,175 ريال سعودي، بينما يبلغ سعر سمارت ديزل 11 مقعد 143,015 ريال، و بسعر 132,090 ريال للفئة سمارت بنزين تسعة مقاعد.

وتقدم فئة سمارت بنزين 11 مقعد بسعر 134,390 ريال، و بسعر يتراوح بين 180,965 ريال و 182,115 ريال سعودي للفئة لكجري بنزين سبعة مقاعد.