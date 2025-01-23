نبيل فهمي: على "الشرع" التفاعل مع الشعب لبناء تركيبة وطنية سورية تمثل كل الطوائف

أكد وزير الخارجية الأسبق، السفير نبيل فهمي، أن الدول الطائفية العربية مفهوم لا يهم مصر وإنما ننظر إلى مفهوم الدولة الوطنية العربية، معلقا: الوضع في دولة مثل سوريا متأزم، بسبب التفكك والتناحر الداخلي وفقد الهوية السياسية، والآن سوريا في مرحلة إعادة التكوين.

وقال نبيل فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه على أحمد الشرع التفاعل مع الشعب السوري؛ من أجل عمل تركيبة وطنية سورية تمثل كل الطوائف؛ من أجل بناء الدولة الوطنية.

وتابع السفير نبيل فهمي، أن المنطقة تتغير جغرافيا في ظل غياب التواجد العربي، لافتا إلى أن مصر لا يمكن أن تنعزل عن العالم الآخر داخليا وخارجيا بسبب تواجدنا على البحرين (الأحمر – المتوسط)، وتواجد ممر ملاحي كبير مثل قناة السويس.



