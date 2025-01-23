أبرزها شهادة معاملة أطفال .. تعرف على القائمة الكاملة للمسلسلات الكوميدية فى رمضان 2025

مع إقتراب الماراثون الرمضاني 2025 يهتم عدد كبير من الجمهور بمعرفة تفاصيل القائمة الكاملة للمسلسلات الكوميدية التى من المقرر طرحها لهذا العام.

تأتي هذه المسلسلات في قالب خفيف وناعم على أذهان الجماهير واستيعابهم بروح الدعابة والمرح كما كان في السابق مع السرد القصصي الجميل لـ بوجي وطمطم، وكوكي كاك، وأدرك شهريار الصباح، في الأعمال التي كان يعيش معها الجمهور وينتظرها من اليوم لليوم الذي يليه بالساعة والدقيقة ويلتف حولها باشتياق ودفء في المشاعر وحنين الجو الأسري الرائق.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

يشارك الفنان محمد هنيدي فى ماراثون رمضان 2025 بمسلسل “شهادة معاملة أطفال” وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، ومن المقرر أن ينال المسلسل إعجاب الكثير من الجمهور كبقية مسلسلات محمد هنيدي السابقة.

وأعلن المخرج وائل فرج خلال الأيام الماضية اعتذاره عن استكمال المسلسل “شهادة معاملة أطفال” بسبب إختلاف فى وجهات النظر.

أشغال شقة 2

ومن الأعمال التى ينتظرها عدد كبير من الجمهور هو الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة بعد النجاح الكبير الذى حقق الجزء الأول الذى شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي.

ومسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم ومن تأليف وإخراج خالد دياب.

كامل العدد3

بعد أن حقق مسلسل كامل العدد نجاحُا كبيرًا على مدار عامين قرر القائمين على المسلسل طرح جزء ثالث منه فى ماراثون رمضان المقبل 2025.

ومسلسل كامل العدد من بطولة شريف سلامة ودينا الشربيني، تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

عقبال عندكم

يعود الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم للماراثون الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل “عقبال عندكم” حيث ينتظره شريحة كبيرة من الجمهور.

والمسلسل يدور في إطار درامي حول مجموعة من الحكايات المتفرقة، حيث تتألف كل حكاية من حلقتين فقط، مع مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، منهم عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، علاء مرسي، سليمان عيد، حجاج عبد العظيم، وريهام الشنواني.

مسلسل الكابتن

ويشارك الفنان أكرم حسني هذا العام بمسلسل الكابتن والذى يتكون من 15 حلقة، عن قصة أيمن الشايب، وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل المخرج معتز التوني، والعمل من إنتاج k media المنتج كريم أبو ذكري، يشارك في بطولته النجمات آية سماحة، وسوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، ويجري الاتفاق على باقي فريق العمل.