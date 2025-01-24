خلافات بين أسرتين وراء مقتل شاب في طرة جنوب القاهرة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة في مشاجرة بين أسرتين في منطقة طرة بجنوب القاهرة وتمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط المتهمين.

مصرع شاب في مشاجرة بين أسرتين جنوب القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المعادي تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم بمنطقة طرة وسقوط قتيل جراء المشاجرة وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة نشوب مشاجرة بين أسرتين في الشارع بمنطقة طرة بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم، ووفاة شاب في العقد الرابع من العمر خلال المشاجرة.

وتمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد أطراف المشاجرة وعقب تقنين الإجراءات ألقت القبض على المتهمين في الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

