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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان تستضيف المؤتمر الدولي لتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي
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تنظم جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، بالتعاون مع جامعة النور العراقية برئاسة الدكتور ياسين طه النجار رئيس الجامعة المؤتمر الدولي بعنوان : "توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي"، وذلك في يومي 26 و27 يناير 2025، بمجمع الفنون والثقافة.

حيث يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير البحث العلمي وتحسين جودته، بالإضافة إلى مناقشة أحدث التقنيات وأبرز الابتكارات في هذا المجال، كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين الباحثين من مختلف الدول من خلال جلسات وورش عمل علمية تناقش محاور متعددة، بما في ذلك تحديات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية، وتحسين جودة الأبحاث، وأهمية الابتكار العلمي.

ويشهد المؤتمر مشاركة متميزة لباحثين وأكاديميين من دول عديدة، منها: مصر، العراق، إندونيسيا، روسيا، وإيران،الاردن وتركيا،  بجانب توقيع مذكرات تفاهم بين الجامعات المشاركة. 
كما يتضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات العلمية والمحاضرات التي تتناول موضوعات الذكاء الاصطناعي في العلوم الطبيعية والإنسانية، والتعليم، والصحة، والصناعة، بالإضافة إلى عرض العديد من الأبحاث المتعلقة الذكاء الاصطناعى .

وأعرب الدكتور السيد قنديل عن سعادته عن استضافة هذا المؤتمر الدولي الذي يجسد رؤية جامعة حلوان في دعم البحث العلمي ومواكبة التطورات العالمية، حيث يُعد الذكاء الاصطناعي محورًا أساسيًا في تشكيل مستقبل افضل للتعليم والبحث العلمي، وأضاف الدكتور السيد قنديل أن الجامعة تسعى لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل المعرفة والخبرات  مع العديد من الجامعات  العربية والأجنبية من خلال هذا الحدث المميز.

وتتمثل فعاليات المؤتمر فى الجلسة الافتتاحية  وعزف السلام الوطني لمصر والعراق وكلمة للدكتور السيد قنديل وكلمة لرئيس جامعة النور العراقية، بالإضافة إلى كلمة السفير العراقى بمصر ، بجانب الجلسات العلمية وتقديم الأوراق البحثية التى تناقش استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، الابتكار، والجوانب الأخلاقية المتعلقة به ، كما يتضمن المؤتمر جلسات أون لاين من روسيا والعراق واندونيسيا.

ويتم استكمال الجلسات العلمية فى اليوم  الثانى بمشاركة العديد من الباحثين من الدول المشاركة .

جامعة حلوان الذكاء الاصطناعي توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي جامعة النور العراقية

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